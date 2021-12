Økonomisk trængte Randers HK afbryder med løntung svensker

Randers HK siger med øjeblikkelig virkning farvel til venstrebacken Kristin Thorleifsdottir, der de seneste år har optrådt flere gange for det svenske håndboldlandshold.

Den kronjyske klub oplyser, at Thorleifsdottir har fået et tilbud fra en anden ligaklub, som hun har ønsket at tage i mod, og set i lyset af klubbens økonomiske situation har Randers HK’s ledelse indvilget i at opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning.

- Sportsligt bliver det selvfølgelig et tab for os, men lige nu handler det for os om økonomi. Her er det ingen hemmelighed, at Kristin har været en af de store lønudgifter, som vi nu bliver løst fra, siger Peter Skrubbeltrang fra Randers HK's sportslige udvalg.

Randers-træner Ole Bitsch ærgrer sig over at miste den svenske profil forud for det afgørende forår.

- Der er ingen tvivl om, at Kristin er en super dygtig håndboldspiller med et stort potentiale, så på den front bliver det et tab for os.

- Omvendt har Kristin ikke været i stand til at spille så meget for os i efteråret grundet skader og sygdom, så holdet har flere gange vist, at vi kan spille godt uden Kristin, siger Ole Bitsch.

Han tilføjer, at det lægger ekstra ansvar på etablerede bagspillere som Mai Kragballe og Julie Pontoppidan, men også unge spillere som Aia Raadshøj og Ida Callisen kan se frem til mere spilletid.

- Jeg er sikker på, de nok skal løfte opgaven, lyder det fra træneren.

Randers ligger helt nede på en 12.-plads efter 13 runder af Bambusa Kvindeligaen.