Økonomiske problemer: Dansk klub fyrer direktøren

Håndboldklubben Viborg HK skal på jagt efter en ny daglig leder.

Onsdag meddeler den tidligere stormagt i dansk damehåndbold, at direktør Henrik Dahl er fortid i klubben, der kæmper for at få økonomien til at hænge sammen.

- Det er ingen hemmelighed, at økonomien i Viborg HK er en udfordring og der arbejdes intenst på at skabe et bæredygtigt grundlag for klubben fremadrettet, så de sportslige ambitioner fortsat kan opretholdes.

- Derfor vil der udover at øge indtægterne i klubben også blive kigget på omkostningerne - og det er blandt andet i den forbindelse, at Henrik Dahl stopper, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Henrik Dahl overtog direktørjobbet i Viborg i marts 2015 og nåede næsten fire år på posten. Klubbens seneste regnskabsår, der følger håndboldkalenderen og kører fra sommer til sommer, endte med et underskud på 1,3 millioner kroner.

Den fyrede direktør siger til Viborg Stifts Folkeblad, at han er overrasket over fyringen, men at han ikke bærer nag.

- Det er vel helt naturligt, at man peger på ham, som sidder for enden af bordet, når tingene ikke lykkes. Og vi er ikke lykkedes med at komme i mål. Vi har ikke solgt så meget, at butikken løber rundt, men det er også et megasvært marked.

- Men jeg har en følelse af, at jeg godt kan se mig selv i spejlet. Jeg synes, at jeg har leveret nogle gode ting, siger han til avisen.

Bestyrelsesformand Jørgen Hansen indtræder midlertidigt som daglig leder i Viborg HK, mens bestyrelsesmedlem Jens Jakobsen midlertidigt bliver bestyrelsesformand.

De 14-foldige danmarksmestre i damehåndbold ligger aktuelt på en syvendeplads i HTH Ligaen inden grundspillets sidste tre spillerunder.

TOTAL Tour de France-forvirring: Starter den i Danmark?!

Se også: Olympisk stjerne afslører: - Jeg har aldrig haft sex

Eksklusive billeder: Kom helt tæt på de nye F1-racere