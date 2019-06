Øllgaard møder nok ind med et par tømmermænd på slæb

AALBORG (Ekstra Bladet): Janus Smarason letter allerede 06:30 for at flyve til islandsk landsholdssamling i Grækenland. Henrik Møllgaard og René Antonsen har trods alt fået bevilget en lidt senere mødetid på Scandic i Kødbyen, men de nykårede danske mestre har fået klar besked om, at de skal være skarpe til den første eftermiddagstræning.

Det kan nu godt være, Aalborg-duoen tjekker ind en anelse klatøjede!

Guld SKAL sgu fejres.

- Nu er der landsholdssamling i morgen, så det er om lige at få smækket benene op og få gjort noget godt for sig selv. Så kan det være, vi ser kampen senere. Nikolaj Jacobsen har varslet, at der er en vigtig kamp på onsdag, så vi tager det roligt, siger Henrik Møllgaard, mens en holdkammerat hælder champagne i håret på ham oppe på podiet.

Helt ærligt?

- Nej! I morgen ville jeg nok ønske, jeg havde gjort det. Nej, vi tager ud og hygger os. Nu er der 5000 herinde i hallen, der gerne vil feste, og så finder vi selvfølgelig et eller andet roligt sted, hvor vi kan hygge os og få rundet sæsonen af, siger han og tilføjer:

- Vi har fået lov at komme en lille smule senere, så vi er derovre til første træning. Vi er der vel omkring kl. fire om eftermiddagen.

Henrik Møllgaard vendte hjem til Danmark fra stjernespækkede Paris, hvor franske titler er et must. Det er faktisk meget sværere at vinde mesterskabet i Danmark! Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Henrik Møllgaard har vundet titler før – ikke mindst i selskab med Mikkel Hansen i Paris. Men et dansk mesterskab er alligevel specielt.

- Jeg bliver ikke træt af at vinde! Vi vandt også en masse i Paris, men man kan argumentere for, at det er sværere at vinde mesterskabet herhjemme. Dernede SKULLE vi bare vinde. Jeg kan sige, at det ikke er mindre sjovt at vinde guldet i Danmark.

- Vi glæder os over titlen, vi glæder os til snart at have sommerferie, og så spiller vi om en titel allerede i sæsonåbningen. Det glæder vi os også til. Det er derfor, vi er her, siger han.

Aalborg vandt grundspillet, men måtte slide hårdt for guldet efter nederlag hjemme i første sæt og en kneben sejr i Gudme i andet.

- Det ER noget andet at vinde titlen i sit eget land, og konkurrencen er også bare langt hårdere i den danske liga. Den er så skarp. I Paris skulle vi vinde, og det var vi heller aldrig bange for at sige.

- Man er heller ikke bange for at sige det i Aalborg, men vi ved også, at det er sværere. Der er virkelig mange hold, der byder sig til, og jeg er faktisk allermest stolt af, at vi har kunnet vinde grundspil, Final 4 og vores slutspilspulje.

- Vi gik gennem semifinalerne i to kampe, og i torsdag tog vi til GOG med kniven på struben og vendte så rent faktisk udfaldet af disse finaler. Undervejs var der mange steder, hvor det let kunne være gået anderledes, og det viser, hvor meget karakter der er på dette hold.

Aalborg-spillerne kom buldrende fra start med spændte muskler og viljen blussende ud af øjnene, og der var aldrig for alvor tvivl om udfaldet.

- Jeg ved ikke, om jeg vil sige, der var klasseforskel i dag…

I smadrer dem!

- Ja, det synes jeg faktisk, vi gør. Vi var bedst i dag. Det ved jeg ikke, om vi var i torsdags. Da kunne det lige så godt være gået GOG’s vej, men i dag var vi bedst. Vi vandt, og det er det, der betyder noget, og så er jeg sgu egentlig ligeglad med, om vi var bedst.

