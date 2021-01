Officiel melding: - Risikerede deres helbred

Rystet over dansk ydmygelse - Vi lignede Congo

Bemærk! Danmarks VM-kvartfinale mod Egypten har nyt kamptidspunkt.

Det kroatiske håndboldlandshold har fået hård kritik efter 12-måls-nederlaget mod Danmark, der var deres største nederlag nogensinde ved en VM-slutrunde - den gamle rekord var et 11-måls-nederlag til Rusland i 1997.

Der var også tale om den dårligste placering nogensinde ved et VM for kroaterne, og det kroatiske håndboldforbund gør sit for at tage brodden af folkets kritik.

I et opslag på Facebook takker de for, at der forventes det bedste fra de bedste, og så kommer de med fem punkter, som man lige skal huske, inden man kritiserer holdet.

- Vi påtager os ansvar og accepterer kritik og ros. Ingen vil have været lykkeligere end disse drenge, der forlod deres hjemland med troen på gylden succes. Ingen ville have været gladere, hvis de havde opnået en drengedrøm i deres livs sport. Denne gang gik det ikke. Men Kroatien stopper ikke, vi lever vores drøm og kæmper videre endnu stærkere, lyder det fra håndboldforbundet.

- De spillere, I ser, de har risikeret deres helbred for kampe i deres yndlingstrøje. Man kan sige, at det er deres job. Det siger de ikke, den kroatiske trøje er deres liv, lyder det fra forbundet.

- De nedbrød grænserne for det (u)mulige. De brugte dage, timer og minutter i hænderne på fysioterapeuter, videoanalyser og kampe på forskellige fronter - isoleret og langt fra deres elskede. De har også forældre, børn, brødre, søstre, familie og venner, lyder det.

- Vi er glade for, at I forventede en medalje - kun det bedste forventes, ikke?, lyder det.

- Frem for alt Kroatien, alle for én og en for alle, holdånd, stolthed, hjerte, arbejde og samvær, lyder det i det afsluttende punkt i opslaget, der allerede er delt, kommenteret og liket utallige gange.

Den afgående landstræner 70-årige Lino Cervar har foreløbig stået forrest i skudlinjen, selvom han i sine to landstrænerperioder fra 2002 til 2010 og nu igen siden 2017 har sikret landet fremragende resultater og vundet OL-guld, VM-guld og så sent som sidste år EM-sølv.

Kroatien slutter VM som nummer 15 og slår dermed den negative rekord fra 1997, hvor man blev nummer 13.

