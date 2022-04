Officielt: Rasmus Lauge vender hjem

Rygterne har allerede været der, og nu er den god nok.

Den danske landsholdsspiller Rasmus Lauge vender fra sommeren 2023 hjem til Danmark og Bjerringbro-Silkeborg.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Der skulle ikke meget overtalelse til. Det er klart, at klubben i sig selv, men specielt Bjerringbro FH har en kæmpe plads i mit hjerte. Jeg ønsker inderligt at kunne være med til at bringe trofæer til klubben og få den tilbage til sin storhedstid, siger Rasmus Lauge, der glæder sig til at bide skeer med storsatsende Aalborg Håndbold.

- Jeg kommer ikke tilbage for at ligge på den lade side. Vi skal have BSH til at være førsteudfordrer til Aalborg og forhåbentligt skabe et hold, der kan vippe dem af pinden.

Dermed vender den 30-årige danske playmaker hjem til den klub, hvor det hele begyndte.

En tilbagevenden, der skaber stolthed på ledelsesgangene i Bjerringbro-Silkeborg.

- Jeg er stolt og glad på egne vegne og på klubbens vegne, at Rasmus har vist os tilliden og vender retur til klubben, siger direktør Jesper Schou.

- Det er en spiller, der er sulten efter at komme hjem og være med til at flytte Bjerringbro-Silkeborg sportsligt. Rasmus er en af verdens bedste spillere, og han skal nu spille for os – det er da fantastisk.

Rasmus Lauge tilslutter sig med sit skifte en række af danske landsholdsstjerner, der vender hjem til den danske liga.

Fra næste sæson tørner Mikkel Hansen således ud for Aalborg Håndbold, inden NIklas Landin næste sommer også er på plads i den nordjyske storklub.

Skiftet betyder også, at Rasmus Lauge sammen med sin familie nu kan se frem til at starte et nyt kapitel hjemme i Danmark. Han skal således bo i Lemming uden for Silkeborg med sin hustru Sabrina og parrets to børn.

- Min familie er super glade for, at vi vender tilbage. I særdeleshed tilbage til Danmark, siger han.

Lauge har tidligere været på kontrakt i THW Kiel, Flensburg-Handewitt og senest ungarske Veszprem, som han spiller hos frem til næste sommer.

Sammen med landsholdet har danskeren vundet både EM- og VM-guld, ligesom det på klubplan er blevet til fire tyske mesterskaber.

Rasmus Lauge har skrevet under på en kontrakt frem til sommeren 2028.