Olsen sviner Gidsel: Mormor-baghånd

Morten Olsen indrømmer blankt, at han er en klovn til PlayStation.

- Jeg er simpelt hen så dårlig, og jeg kan slet ikke tage det, fordi de andre er så gode. Jeg har ikke en jordisk chance for at vinde en kamp, så det holder jeg mig fuldstændig fra. Men bordtennis kan jeg godt spille.

Hvor vil du rangere dig selv?

- Øh, jeg vil nok placere mig selv i sub-toppen. Der har været store udsving, fordi nogle har spillet meget, og andre er gået fra at være rigtigt dårlige til at blive middelgode, nogle er blevet virkeligt gode – og så er Gidsel gået fra at være den bedste til at være under midten.

Truppens yngste og næstældste kender hinanden hjemme fra GOG - og fra bordtennisbordet.

- Det må jeg sige: Han er decideret ringe! Hans mormor-baghånd, hvor han bare støder til bolden, er gået fra at være skarp til ingenting. De sidste uger har vi ikke set meget til ham, for han taber stort set hver gang. Han har taget den helt store tur ned ad rangstigen.

Mathias Gidsel! Morten Olsen har lige svinet champ’en fra Hvidovre til…

- Det er også imponerende, at jeg går fra at være mester til at tabe samtlige kampe i Egypten. Jeg bruger nok for meget energi på at spille håndbold. Det er måske en forkert prioritering…

Nej! Men din mormor-baghånd…

- Jeg spiller lidt kedeligt, men nogle gange skal man bare gøre det, der skal til for at vinde, og det her er altså kritik fra en mand, der spiller så meget gammelmands-bordtennis.

Spillerne har i denne slutrunde været meget opmærksomme på at dyrke det sociale liv på femte etage i modsætning til EM sidste år.

- Det er klart, at det er noget helt andet end i Sverige, og det har vi også haft i fokus fra start. Der er gjort meget for, at vi har en masse, vi kan lave i fritiden, og det har været et godt initiativ, siger Morten Olsen.

Nogle har snakket om, at I brugte fællesrummet for lidt sidste år.

- Ja, og det gjorde vi også. Det var slet ikke det samme, som det har været før i tiden, men jeg ved ikke hvorfor. Der er taget en masse initiativer fra start, så der er noget, du KAN lave. Så er det jo op til dig selv, om du vil være med eller trække dig ind på værelset.

