Olsen topper Bundesligaen: Det kører for mig!

Maksimumpoint efter syv kampe! Hannover-Burgdorf topper suverænt Bundesligaen i håndbold, og hvis Morten Olsen havde ramt plet yderligere et par gange forleden, havde den snedige rad fra Osted såmænd også ligget treer på topscorerlisten.

Nu må han nøjes med femtepladsen med 44 kasser – veteranen Hans Lindberg topper tabellen med 55 pletskud.

Har du husket at tage et billede af stillingen?

- Haha, det behøves ikke. Der er rigeligt med folk, der konstant sender både det ene og det andet. Stemningen i og omkring klubben er ret god lige for øjeblikket, siger Morten Olsen.

Han prøvede for to år siden at tabe ti kampe i streg, så syv sejre i rap er langt fra hverdagskost, og nok er de seks af sejrene kommet mod blødere hold. Men de kampe er svære nok i verdens stærkeste liga, garanterer den 34-årige playmaker.

- Om man så spiller mod de syv dårligste i Bundesligaen, er syv sejre klart bedre end bare godkendt. Vi har vundet på svære udebaner i Göppingen og Stuttgart, hvor vi tabte i sidste sæson, og vi har slået Flensburg hjemme og holdt dem nede på 22 mål i det opgør, pointerer Morten Olsen.

Netop sejren over danskerklubben oppe fra grænsen var speciel. Hannover-Burgdorf var ti minutter før tid bagud 17-21, men lukkede stort set butikken og triumferede til sidst med 23-22 over mestrene fra de to seneste sæsoner.

- Vi har hele tiden vidst, at vi angrebsmæssigt kan spille godt og score mål uden de helt store problemer, men i år har vi også dækket sindssygt godt op og i flere kampe holdt modstanderne på 22-24 scoringer, lyder Morten Olsens forklaring på den øjeblikkelige succes.

Morten Olsen var længe i dybfryseren under VM i Danmark i januar, men playmakeren spillede godt mod Sverige - og fremragende i semifinalen mod Frankrig, hvor denne situation er fra. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Personligt kører det også for sjællænderen, der i januar længe blev holdt ude af spillet, men til sidst kom ind og satte afgørende håndaftryk, da Danmark vandt VM-guld i Boxen. Landsholdet samles om tre uger i Danmark til kampe mod Frankrig og Norge/Spanien.

- Det kører godt for mig. Det er faktisk helt okay, selv om jeg brændte et par oplagte mod Flensburg forleden, siger Morten Olsen.

Netop sejren over mestrene fortæller måske en del af historien om forvandlingen i en klub, der trænes af den tidligere Kolding-træner Antonio Carlos Ortega.

- Vi har fået et par ekstra fridage undervejs, og hverdagen er unægtelig noget sjovere, når holdet har succes. Vi havde på forhånd satset på at overraske én gang, og det gjorde vi med sejren over Flensburg. Vi er ikke under internt pres, og så må vi bare håbe, festen kan fortsætte, siger Morten Olsen.

