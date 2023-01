Ond sviner: Nu svarer Gidsel igen

Særligt to spillere går igen, når landsholdet skal udpege de spillere, der kommer til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold

Mathias Gidsel siger blandt andet, at det var en voldsom kommentar og forklarer, at han ikke selv er opdraget til at svine folk til i medierne

Det var med afstand det største samtale-emne efter gyseren mod Kroatien.

Mathias Gidsel fik en knytnæve lige i brystkassen af kroatiske Domagoj Duvnjak. Efterfølgende gad Gidsel på ingen måde give ham hånden.

Det fik den montenegrinske legende og nuværende landstræner for Iran, Veselin Vujović, til at svine Gidsel til. Han kaldte ham en 'lille mus' og mente, at han skulle 'skamme sig'.

Efter Danmarks sejr over USA bad Ekstra Bladet Mathias Gidsel om at forholde sig til kritikken.

- Jeg læste det godt. Jeg synes, at det var en noget voldsom kommentar. Det er i hvert fald ikke sådan, at jeg er opdraget. At gå ud i medierne og svine folk til.

- Jeg har heller ikke lyst til at kommentere på sådan noget. Jeg synes ikke, at det giver nogen mening, siger Gidsel.

- Jeg læste overskriften med, at jeg var 'mus'. Det er ikke noget med ham at gøre, men jeg synes bare ikke generelt, at sådan en tone hører nogle steder hjemme.

- Jeg gider ikke bruge min tid på det. Det må stå for hans egen regning.

Mathias Gidsel sætter ord på den sviner, han har modtaget. Foto: Lars Poulsen

Stort Duvnjak-postyr

Den danske stjerne mener derimod, at episoden med Duvnjak er blevet et medieshow.

- Jeg synes heller ikke, at alt det postyr, der har været omkring Duvnjak og mig giver nogen mening, fordi vi har selvfølgelig snakket sammen - bare ikke lige foran et kamera.

- Så kan jeg godt forstå, at der kører et helt stort medieshow omkring det, men selvfølgelig har vi snakket sammen om det uden for banen.

- Jeg følte også, at jeg havde et ansvar over for mig selv i kampen, hvor jeg markerede og viste, at jeg er en 23-årig knægt med krummer i og ikke accepterer, at Kroatien tester min karakter. Jeg håber, at jeg fik vist alle sammen, at der er krummer i mig.

Torsdag hamrede Duvnjak Gidsel i gulvet. Foto: Lars Poulsen

Mødtes på hotellet

Både Danmark og Kroatien bor på hotel Scandic i Malmø. Fredag på hviledagen tog Gidsel og Duvnjak derfor en snak.

- Både Duvnjak og jeg synes, at det har revet lidt med sig. Selvfølgelig har vi respekt for hinanden. Jeg har kæmpe respekt for det, som Duvnjak har gjort for det kroatiske landshold.

- Var der god stemning fredag mellem jer?

- Selvfølgelig var der det. Vi er professionelle. Jeg kæmper for Danmark, og han gør det for Kroatien. Vi gør det med alle midler, og når det bliver accepteret, kan jeg godt forstå, at han bliver ved. Jeg tager også fire skridt, når det bliver accepteret.

Danmark vandt 33-24 over USA. Mandag venter den afgørende kamp i mellemrunden mod Egypten.

