Opfordring til danskere: Kom nu afsted

Nøj, hvor var det en tam omgang i Arena Stozice torsdag aften.

Og her refererer vi altså ikke til spillet nede på banen.

Igen-igen havde de slovenske fans skabt en forrygende ramme om aftenens første kamp, hvor de slog naboerne fra Kroatien.

Og igen-igen havde de som den største selvfølge forladt arenaen, da festen var overstået.

Ikke noget med lige at få det hele ud af billetten. Den gælder trods alt til begge kampe sådan en kampdag ved EM.

Ikke noget med lige at hilse på de danske og ungarske spillere og få toppen af poppen og lade sig underholde.

Nix. Ud af vagten, så der vel var et par hundrede tilskuere tilbage.

Danmark kom, så og sejrede ... akkurat, men ikke mange fans var på plads i hallen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ungarerne havde en tromme

Godt nok en tarvelig omgang, når der nu kan være 12.000 mennesker i den ellers herlige hal.

De danskere, der havde fundet vej, gjorde det hæderligt.

De var udmanøvreret af en håndfuld ungarere, der havde været så smarte at tage en tromme med.

Det er altså et godt våben i sådan en fan-duel, og den begrænsede danske opbakning kunne mærkes inde på banen.

De danske spillere jubler ud til de danske tilskuere. Dem der var. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det lagde Mie Højlund ikke skjul på, da hun talte med Ekstra Bladet efter kampen.

- Vi må da håbe, at det kommer, da vi meget ledende havde spurgt hende, om ikke det er for ringe, at der ikke er flere danskere til en megavigtig kamp i mellemrunden.

Højlund er udover at være dygtig til at spille håndbold diplomatisk og velopdragen. Derfor råbte og skreg hun ikke, hvad vi andre havde lyst til: At det er skuffende og pinligt.

I stedet sagde hun:

- Vi skal da også få spillet os i de helt sjove kampe, hvor folk kan komme og støtte os. Men stemningen i hallen var tam.

Nap Lufthansa

- Det gør jo, at vi selv skal finde stemningen frem, kom det, inden hun alligevel kom med en lille opfordring:

- Det ville da være fedt at se nogle flere røde trøjer.

Næste mulighed er lørdag.

Arenaen er den samme: Arena Stozice.

Adresse: Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana.

Danmark spiller allerede klokken 18, så det er bare med at få pakket tasken, når du har fået weekend fredag eftermiddag.

Lufthansa har en maskine i luften 18.10 i Kastrup - en tur over Frankfurt og så er du i Sloveniens hovedstad fredag aften.