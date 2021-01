Opsang til dommerne: - Håbløse

Sejren over Spanien og en VM-finale blev en realitet fredag aften for de danske håndbold-helte.

Men for Henrik Møllgaard blev semifinalen en uforløst affære, der endte på sidelinjen, efter at han med tre udvisninger fik rødt kort.

Dermed gik han glip af den sidste tredjedel af semifinalen, og han havde lørdag fortsat ikke meget til overs for de tjekkiske dommere, der gav ham marchordre.

Han var faktisk stadig knotten over dem.

- Jeg var meget lidt enig i det, der foregik.

- Både min første og tredje udvisning var håbløse. Det var virkelig dårlig kaldt. Den sidste får jeg med argumentet om, at jeg trækker ham ned i armen. Men jeg ved ikke, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, når jeg står foran ham. Det var helt galt, siger Henrik Møllgaard til TV2.

Uanset om det var en bevidst handling eller ej, så var begge Møllgaards arme i hovedet på Jorge Maqueda Peño, og man kan med håndboldloven i hånden argumentere for, at udvisningen og dermed det røde kort var korrekt.

Den store Aalborg-forsvarsspiller er kendt for sin kontante spillestil, hvilket kaster en del udvisninger af sig. Derfor var den danske bænk også klar til at give ham en pause for at undgå den tredje udvisning - men altså for sent.

Uanset hvad så er Henrik Møllgaard klar til at spille finalen mod Sverige søndag, da et rødt kort efter tre to-minutters-udvisninger ikke giver karantæne.

