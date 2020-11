Optimist før møde med EM-favoritten

VEJLE (Ekstra Bladet): I 45 minutter havde Danmark styr på Norge onsdag aften i Spektrum i Vejle, og derfor lignede det den første danske sejr over nordmændene siden 2014.

Men en stribe fejl ændrede kampbilledet, og derfor trak Norge igen det længste strå. Men fortvivl ikke. I aften er der en ny chance for revanche, når de to hold, ligeledes i Vejle, spiller den sidste testkamp inden EM, som begynder 3. december i Herning og Kolding.

Danmark har i dag måttet ændre i truppen, fordi kæmpetalentet Helena Elver fra Odense fik en knæskade under opvarmningen onsdag aften. En scanning torsdag afslørede en korsbåndskade, og dermed er Elver ude resten af sæsonen.

Artiklen fortsætter under biledet...

Helena Elver er desværre ude af EM-truppen. Foto: Lars Poulsen.

Landstræner Jesper Jensen havde ellers tiltænkt den fodrappe og fintestærke Elver en stor rolle ved slutrunden. Som substitut har han indkaldt 24-årige Laura Damgaard fra Viborg HK. Damgaard er som Elver en kvik playmaker, der er stærk mand-mand, og som kan skabe overtal. På mange måder minder hun i spillestil om Helena Elver.

Det vises endnu ikke, om Laura Damgaard når at blive klar til aftenens opgør. Der er en række coronaregler, der skal overholdes, herunder testresultater. Men ellers må landstræneren spille med de 15 kvinder, som langt hen ad vejen gjorde det så fint mod Norge.

Artiklen fortsætter under billedet...

Laura Damgaard var topscorer i ligaen, da hun spillede i EH Aalborg (billedet). Nu er hun playmaker i Viborg HK. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Trods nederlaget på 25-27 var der da heller ikke gråd og tænders gnidsel i den danske lejr. Nærmere sult efter at gøre kål på nordmændene i andendagsgildet i aften.

Sandra Toft havde observeret, at det danske hold havde haft svært ved at score mål i anden halvleg. Efter en føring på 16-14 ved pausen formåede Danmark kun at lave ni kasser efter pausen.

- Vi lavede for mange fejl, og så blev vi straffet. Vi fik også nogle dumme udvisninger i den afgørende fase. Men ellers spillede vi en væsentligt bedre kamp end sidst vi mødte Norge. Og det er opløftende. Vi har stadig lidt over en uge inden den første kamp ved EM, og det er dejligt, at det går den rigtige vej. Vi har mange træninger til at få rettet det sidste til.

- Men skal vi slå Norge torsdag, skal vi have stoppet deres kontramaskine. Vi har nemlig fint styr på dem, når vi står i vores etablerede forsvar. Det er opløftende, for det er trods alt EM-favoritterne, vi møder. Jeg er faktisk optimist nu, siger Sandra Toft.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sandra Toft stod en god kamp i det første opgør mod Norge. Foto. Lars Poulsen

I onsdagens kamp var Danmark foran 22-19 omkring 20 minutter inden anden halvleg. Derfra gik det skævt.

- Vi skulle have stoppet kampen der, siger Jesper Jensen med et lille, skævt smil.

- Der var mange gode ting de første tre kvarter, men vi ender med at slå os selv med mængden af tekniske fejl. Rigtig mange af dem var uprovokerede, og dem skal vi se at få fjernet. Et hold som Norge straffer den slags fejl, og det skal vi have rettet til den næste kamp.

- Vi skal også være mere direkte i vores spil og lægge et hårdere pres på deres forsvar. Desuden er der spillere, som ikke blev brugt så meget i den første kamp, som skal have spilletid nu. De skal vise, at de også kan falde ind i vores rytme. Det bliver en god kamp at få prøvet os af i, siger landstræneren.

Danmark indleder EM på hjemmebane mod Slovenien 4. december i Herning, inden Montenegro og Frankrig venter henholdsvis 6. og 8. december. Tre hold går videre til mellemrunden.

