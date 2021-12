Optimistisk landstræner: - Et af de fedeste signaler

Landstræner Jesper Jensen bruger gerne ordet verdensklasse om sine egne inden kvartfinalen mod Brasilien, som han anser for at være på niveau med Tyskland

Inden VM begyndte nævnte landstræner Jesper Jensen en delmål der hedder at det danske landshold skal løsrive sig fra den store midtergruppe af lande og nærme sig de nationer, Norge, Frankrig, Rusland og Holland, som altid løber med medaljerne.

Undervejs i slutrunden har landstræneren flere gange brugt ordet verdensklasse. Det har han gjort om sine målvogtere, om kontrafasen og senest om midterforsvaret med blandt andet Line Haugsted og Kathrine Heindahl.

Da Ekstra Bladet mandag mødte Jesper Jensen i solskinnet uden for spillerhotellet i Barcelona var det naturligt at spørge, hvor langt han selv mener, holdet er nået. Et møde på bagkant af storsejren over Tyskland søndag og inden kvartfinalen mod Brasilien tirsdag.

- Er I ved at være der, hvor I gerne vil være – i haserne på de bedste hold?

- Det kan vi godt sige lige nu. Vi har slået Tyskland, Sydkorea og Ungarn – det er tre nationer, som vi de sidste ti år har haft svært ved at distancere os fra. Dem har vi vundet ret klart over. Og vi har vundet på en måde, hvor det er os, det har været i kontrol i kampene.

- Det er ikke sådan, at vi tænker, at hvis vi skulle spille en kamp mere mod dem, at det ville være urealistisk at det gik på samme måde. Det er det, vi gerne vil. Jeg har hele tiden sagt, at det at komme op og bide de andre i haserne er ret væsentligt. Det er første step. Bagefter skal vi spille lige op med dem, og til sidst skal vi gerne se, om vi kan vinde over dem.

Sandra Toft og Althea Reinhardt har været usædvanligt gode ved VM. Foto: Lars Poulsen.

- Men den gruppe der hedder Montenegro, Serbien, Slovenien, Rumænien, Tyskland, Sydkorea og Ungarn, den har Danmark mange år tilhørt. Det er lande, som vi gerne vil slå på ret fast basis. Brasilien hører også med til den gruppe. Gennem dedikation og hård træning vil vi bevise, at vi kan komme foran. I den tid jeg har været her, har vi udover Frankrig og Norge kun tabt til Kroatien en gang. Resten har vi vundet. Så vi er på vej.

- Hvordan vurderer du så Brasilien?

- Brasilien har været gode til at løbe kontra i de fleste første halvlege, de har spillet, og så har de løbet mindre og mindre kontra i anden halvleg. Et af de fedeste signaler i vores trup i kampen mod Tyskland var, at selv et tysk hold med stor fysik og fornuftige udskiftningsmuligheder, dem fik vi nedkæmpet over tid, og så stoppede de med at løbe kontraer på os, fordi vi blev ved med at løbe kontraer på dem. Det at vores kontrafase bare kører så smurt og relativt uden fejl – der var tre mod Tyskland – det gør, at vi kan blive ved med at trykke dem.

Line Haugsted er en central person i den danske kontrafase. Hun fører bolden frem og afslutter gerne selv, hvis chancen er der. Foto: Lars Poulsen.

- De andre må på et eller andet tidspunkt sætte den et gear ned, og så skal de slås med vores defensiv, som jeg godt tør kalde verdensklasse.

- Betragter du Brasilien som et bedre hold end Tyskland?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, de er meget lige, men det er to forskellige måder at spille håndbold på. Tyskland med meget fart og stor fysik. Brasilien med stort hjerte og masser af mod. Med følelser og villighed til at ofre deres liv for deres land.

- Brasilien har spidskompetencer, men de skal være meget dygtige for at nedkæmpe os over 60 minutter. Nu kommer der noget på spil, og konsekvensen er stor, hvis vi ikke vinder, men vi er på et rigtig godt sted, siger Jesper Jensen.

