Optrapper krigen: Vil ikke acceptere nedrykning

Tre håndboldklubber optrapper nu krigen mod Dansk Håndbold Forbund (DHF), der i april dømte klubberne til nedrykning i en skrivebordsafgørelse.

Onsdag har Nordsjælland Håndbold, EH Aalborg og Odder Håndbold klaget til Håndboldens Appelinstans.

Klubberne er utilfredse med, at DHF's repræsentantskab 25. maj stadfæstede den afgørelse, der degraderer de tre klubber.

Klagen kører sideløbende med en appelsag ved Danmarks Idrætsforbunds (DIF) appelinstans, men klubberne har slet ikke tænkt sig at stoppe her.

- Vi er derhenne, hvor vi vil gå rimelig langt, siger Nordsjælland Håndbolds direktør, Hans Peter Dueholm.

Få EH Håndbold lov at juble i den bedste danske håndboldrække i næste sæson? Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Vi vurderer det hele tiden. Vi var meget tæt på at droppe sagen, hvis vi havde fået en fair behandling i forbindelse med repræsentantskabsmødet.

- Men vi ikke fik en chance for at tale med nogen eller stille ændringsforslag. Nu er vi indstillet på at gå hele vejen, siger han.

Hvis klubberne ikke får medhold hos Håndboldens Appelinstans, ligger næste skridt lige for: Så kan også den sag ryge videre til DIF.

- Det kunne man meget vel forestille sig, siger Hans Peter Dueholm.

Han peger også på, at der er flere mulige skridt i den sag, der lige nu behandles af DIF's appelinstans.

Her håber klubberne, at DIF-domstolen vil sende sagen tilbage til Håndboldens Appelinstans, som så skal tage stilling til, om det var juridisk holdbart, at klubberne blev dømt til nedrykning.

Det tog Håndboldens Appelinstans ikke stilling til i første ombæring.

Hvis appelinstansen bliver tvunget til det og derefter afsiger en dom, der går klubberne imod, kan sagen atter havne på DIF's bord. I så fald skal DIF's appelinstans afgøre nedrykningsspørgsmålet.

- Vi vurderer hele tiden vores chancer undervejs. Det er ikke sådan, at vi bare kaster gode penge efter dårlige, siger Hans Peter Dueholm.

- Jeg spørger jævnligt advokaten, hvad chancerne er. Er de større end 60 eller større end 75?

- Det er ud fra en kalkule om, at vi tror, at det kan betale sig at smide yderligere 20.000 kroner efter det her i stedet for at give op. Giver vi op, taber vi sagen, og så er alle penge jo tabt, siger Nordsjælland-direktøren.

Det er næsten to måneder siden, håndboldsæsonen blev afblæst i utide som følge af coronapandemien.

Udvalget for Professionel Håndbold udpegede herefter mestre, medaljevindere og nedrykkere ud fra ligastillingen, som den så ud, da turneringerne blev stoppet.

Det medførte nedrykning for klubber, der matematisk havde haft en chance for at redde sig, hvis alle de planlagte kampe var blevet gennemført.

Nordsjælland, EH Aalborg og Odder agiterer for, at man helt skal droppe nedrykning i denne sæson og udvide ligaerne med et hold.

Det afviser DHF, og der er intet, der tyder på en snarlig fredsaftale i stillingskrigen.

- Vi har ikke uendelige ressourcer, men vi er jo i samarbejde med Aalborg og kan derfor dele regningen.

- Vi vurderer, om det er bedre at købe en ny spiller, eller om vi skal bruge pengene på det her.

- Det afgørende er det, vi mister ved ikke at være i ligaen. Tv-pengene udgør for os omkring 400.000 kroner, og derudover er der sponsorer, der siger, at de ikke vil være med, hvis vi ikke er i ligaen.

- Det kan godt være en million kroner, det handler om. For Aalborg er det formentlig endnu flere penge. Der er lidt følelser i denne sag, men der er også meget økonomisk kalkule i det, siger Hans Peter Dueholm.

