Overvældet af kæmpe guld-opbakning: Blev nødt til at lave en selfie

Casper U. Mortensen skulle forevige øjeblikket på sin telefon, da de danske verdensmestre blev hyldet på Rådhuspladsen. - Det er for vildt, siger Mortensen

KØBENHAVN (Ekstra Bladet): De slagne og glade håndboldherrer fik sig noget af et syn, da Rådhuspladsen dannede rammen for et festfyrværkeri af rød-hvide flag. Folk fra nær og fjern fyldte Rådhuspladsen til bristepunktet.

Volbeat med ’For Evigt’ bragede ud af højtalerne, og lige pludselig kom der et brøl.

Guldherrerne ankom til Rådhuspladsen og fik en kongelige modtagelse. Spillerne var glade, Mikkel Hansen agerede one-man-band med VM-pokalen som mikrofon og Nikolaj Markussen viste VM-mullerne til det euforiske publikum. Danskerne elsker de nye guldherrer.

Artiklen fortsætter under billedet.

Rådhuspladsen var propfyldt, da håndboldherrerne blev fejret. Foto: Henning Hjorth

Fantastisk

Det største brøl kom dog, da spillerne trådte ud på balkonen på Københavns Rådhus og kunne skue ud over menneskemængden. En oplevelse, der kommer direkte i erindringsalbummet.

- Jeg blev nødt til at lave en selfie med dem alle sammen. Der var et vildt hav af mennesker af rød-hvide mennesker hele vejen fra lufthavnen og til Rådhuspladsen. Det er for vildt. Det er vildt den glæde, som vi har skabt på en måned. Det er fantastisk, siger Casper U. Mortensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jannick Green. Foto: Henning Hjorth

Jannick Green var nærmest overvældet af den massive opbakning på Rådhuspladsen.

- Det er ubeskriveligt. Det er noget af det største, som jeg har været med til. Hold kæft en oplevelse, siger Green.

Artiklen fortsætter under billedet.

Nikolaj Øris. Foto: Henning Hjorth

Nikolaj Øris var en smule hæs i stemmen efter søndag nats festligheder i Herning. Han har aldrig oplevet en så stor opbakning.

- Jeg vil gerne sige tusind tak til alle danskere, som har bakket os op.

Kongehyldesten blev efterfølgende fejret med flaskeøl og rådhuspandekager. Overborgmester i København, Frank Jensen, fremlagde i en tale til de guldvindende håndboldspillere, hvilken triumf de har opnået.

- I tørrede gulv med Frankrig. I er verdensmestre i overlegen stil. I har skabt en ubeskrivelig folkefest.

Historisk er det også. Første VM-guld til de danske håndboldherrer. Det skal være en kongelig fejring, og det blev det.

