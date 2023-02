Overvejede at stoppe

I mere end 15 år har offentlige vejninger været en del af det at være i Dansk Håndbold Forbunds (DHF) talent- og ungdomslandsholdssystem.

25-årige Mie Højlund, der spillede på ungdomsniveau fra 2014 til 2016, fortæller nu, at hun selv har prøvet at få hængt sin vægt op på væggen til offentligt skue for holdkammerater og trænere.

Proceduren kunne have haft store konsekvenser for hendes karriere.

- Jeg overvejede mange gange at stoppe i ungdomsårene, men jeg havde ikke modet, siger hun.

Til Jyllands-Posten har 15 tidligere og nuværende liga- og landsholdsspillere søndag fortalt, hvordan spillerne generelt oplevede et system, der var præget af et stort fokus på krop og vægt.

Af den grund havde Mie Højlund ofte ikke lysten til at deltage i træning og kampe.

Mie Højlund fik sin debut for det danske kvindelandshold i håndbold i 2016. Sidenhen har hun spillet 79 kampe. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Annonce:

Blev kaldt til samtale

Hun fortæller, at hun og andre spillere blev kaldt ind til samtale med op til tre fysiske trænere og fik evalueret sine resultater.

- Jeg havde tit en fornemmelse af, at der var et mål om et bestemt kropsideal, som man skulle opfylde, og lå man udenfor, var det forkert.

- Der var tit fokus på, at jeg vejede for lidt, siger Mie Højlund.

Bagspilleren tror, at Danmark har mistet en række talenter på grund af DHF's procedure.

- Det var nogle hårde år, og jeg tror, at vi har mistet en række unge, dygtige spillere, fordi det blev gjort på den måde.

- Der var et overdrevent fokus på det fysiske fremfor kompetencer på banen, siger Højlund.

I dag er der ingen, der blander sig i hendes fysiske mål.

- Jeg ved, at der på A-landsholdet er langt større fokus på, hvordan man præsterer på banen, siger Højlund.

Havde ondt i maven

Landsholdsanfører Sandra Toft blev ligeledes vejet efter samme procedure, da hun spillede på ungdomslandsholdet fra 2006 til 2008.

Annonce:

Den erfarne målmand husker, at især vejninger påvirkede hende negativt.

- Jeg kan huske en følelse af, at jeg havde ondt i maven, når jeg skulle vejes eller have målt alt muligt andet, siger Sandra Toft.

Hun er glad for, at sagen er kommet frem i lyset.

- Det er dejligt, at det er blevet ændret, fordi det er klart, at det ikke burde være sådan.

- Jeg tror, at det er meget sundere for alle - især unge piger, siger Sandra Toft.

DHF stoppede med de offentlige vejninger, da en stor sag fra den danske svømmeverden blev afsløret af DR i 2019.

Kom med i kulissen: Sådan lever de danske stjerner