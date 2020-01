På hævntogt: - Han vil piske dem frem

Gudmundur Gudmundsson vil altid have en særlig plads i dansk håndbold, efter at den islandske træner for fire år siden førte landsholdsherrerne frem til OL-guld i Rio.

Den succesfulde islænding ville gerne forlænge sin kontrakt, men sådan endte det ikke. Gudmundsson røg ud.

I dag er manden bag OL-triumfen landstræner for Island, der lørdag møder Danmark, når de to lande indleder EM i Malmø.

- Gudmundur havde helt sikkert ønsket sig en anden afsked, så jeg tror, at han er opsat på at slå Danmark.

- Vi vil se en toptunet Gudmundur løbe op og ned ad sidelinjen og piske sit hold frem, siger forsvarsprofilen René Toft Hansen, mens målmand Niklas Landin supplerer:

- Han vil vise over for Danmark og Dansk Håndbold Forbund (DHF), at det var en fejl, at man ikke forlængede med ham.

Flere af de danske EM-spillere kalder Gudmundur Gudmundssons afsked med Danmark for broget.

Hvad der helt nøjagtig gik galt i sommeren 2016, vil ingen fortælle. Det står derfor fortsat uklart, hvad der udløste en af de største kriser i nyere dansk håndboldhistorie.

Netop hjemvendt fra OL-triumfen valgte den daværende sportschef i DHF, Ulrik Wilbek, at trække sig fra sit job.

Det skete efter mediehistorier om, at Wilbek i Rio havde afholdt møder med spillerne udenom Gudmundsson og spurgt dem, om de ville af med islændingen. Det forløb har Wilbek dog afvist.

Gudmundsson var rystet efter hjemkomsten fra guldfesten i Rio.

- Jeg er næsten ked af det. Jeg er rystet over, at man er nødt til at gå ind i sådan noget, lige efter at man har vundet OL-guld. Det er det største i historien for Danmark og for mig som træner, sagde islændingen dengang.

Selv om han var opsat på at forlænge som landstræner, så var holdningen efter et par måneder en anden.

Gudmundsson ville dog fuldføre sin kontrakt, og VM i 2017 blev derfor hans sidste opgave. Allerede inden slutrunden havde DHF ansat hans afløser, nuværende landstræner Nikolaj Jacobsen.

Kommunikationen mellem DHF og Gudmundsson var ikke den bedste frem mod det endelig brud i marts 2017. Arbejdsgiveren måtte i medierne læse, at Gudmundsson af kongehuset et par måneder forinden var blevet tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen.

Ingen af de danske spillere har i dag et ondt ord at sige om den 59-årige islænding.

De fortæller, at Gudmundsson holdt en større distance og brugte mere video af modstanderne end Nikolaj Jacobsen. Taktisk fortæller de, at han ikke var meget for fravige kampplaner.

Michael Damgaard var med på OL-holdet i Rio og har kun positivt at sige om Gudmundsson.

- Jeg var rigtig glad for ham. Det var ham, der udtog mig i sin tid, siger Damgaard.

- Gudmundur har et færdigt koncept, hvor Nikolaj mere ser på de tangenter, der er på holdet, og bruger dem. Jeg har stor respekt for Gudmundur.

Hvilken trænertype, der er bedst at spille under, er individuelt, fortæller playmaker Morten Olsen, der også var med til at vinde OL-guld. Olsen indgår dog ikke i truppen til lørdagens kamp mod Island.

- Som spillere skal vi tilpasse os forskellige trænere og lade dem gøre det på deres måde, ellers bliver det ikke harmonisk. Man skal give plads. Det er individuelt, hvad man foretrækker, og vi er mange spillere med forskellige meninger, siger han.

Lørdagens kamp mellem Danmark og Island spilles klokken 18.15 i Malmø. Ud over Island er danskerne i gruppe med Rusland og Ungarn. De to bedste hold går videre til mellemrunden.

EM afholdes i Sverige, Norge og Østrig.

