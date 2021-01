På halen over dansk drama: - Det vildeste af det vilde

Danskere med blot en smule interesse for håndbold sad formentlig på kanten af sofaen, da Nikolaj Jacobsens tropper tidligt onsdag aften ekspederede Egypten ud af VM med en sejr efter to gange forlænget spilletid og straffekast.

Uden for landets grænser fik man dog også øjnene op for et af historiens største dramaer.

- Jeg har aldrig set noget lignende. To hold, som har givet os noget helt utroligt, lød det fra den tidligere norske stjernespiller Kristian Kjelling, der nu gør sig som ekspert hos norsk TV3.

Niklas Landin blev tiljublet for sine redninger i straffekonkurrencen. Foto: Mohamed Abd El Ghany/POOL/Ritzau Scanpix

Ud over forlænget spilletid og straffekast bød kampen som bekendt på to røde kort for usportslig optræden og sidste sekunds straffekast.

En cocktail, der også fik den tidligere svenske landsholdsspiller Claes Hellgren, der har en fortid som målmandstræner på det danske landshold, til at melde sig i koret

- Det er den mest dramatiske kamp, jeg har været involveret i, lød det fra Claes Hellgren på TV6.

Claes Hellgren har tidligere hjulpet de danske målmænd. Onsdag var han begejstret over dramaet. Foto: Lars Poulsen

Den legendariske norske kommentator Harald Bredeli var så begejstret, at han nærmest live-kommenterede kampen på sin Twitter-konto.

- En kamp for evigheden. Har nok drama i sig selv til en hel sæson. De regerende mestre Danmark slår VM-værterne ud efter straffekonkurrence. Det i sig selv sker yderst sjældent i håndbold, og så var der alt det andet. Det er det vildeste af det det vilde, det her, lød det blandt andet fra Bredeli.

Med sejren er Danmark klar til semifinalen, hvor Spanien venter. I den anden semifinale mødes Sverige og Frankrig.

