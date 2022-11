På knæ for hende: Ren verdensklasse

De vidste det godt.

Svenskerne vidste det, danskerne vidste det. Selv taxachaufførerne i Celje var klar over det.

Sandra Toft er god. Hun er denondelyneme god.

Kåret som verdens bedste spiller i 2021, fordi hun med jævne mellemrum kan lukke sit mål på de mest utrolige måder.

Det vidste svenskerne, og de vidste, at det var afgørende, at de fik scoret nogle mål i begyndelsen af kampen, så den danske anfører ikke fik fat.

Den mission mislykkedes fuldstændig.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Svenskerne bankede direkte ind i den danske mur. Ofte i skikkelse af det danske forsvar, der stod forrygende. Men godt nok også tit i skikkelse af Toft.

Hun reddede fra den ene fløj, hun reddede fra den anden fløj. Hun reddede afslutninger udefra, der indimellem fik lov at passere de danske parader. Og så reddede hun såmænd også, når svenskerne havde held og dygtighed til at bryde igennem i midten.

'Hun stod jo fantastisk'

Sandra pillede redning for redning selvtilliden ud af det ellers stærke svenske hold, så de mest af alt virkede rådvilde undervejs i den utrolige 1. halvleg, som Danmark endte med at vinde 13-5.

5 mål på 30 minutter.

- Hun stod jo fantastisk, kom det nærmest jublende fra Mie Højlund efter kampen.

- Jamen altså. Hun tager jo alt, hvad forsvaret ikke nupper. Vores forsvar står også sindssygt godt og har et godt tag i svenskerne. De ved jo ikke, hvad de skal stille op, sagde hun.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Sandra står fuldstændig sindssygt. Hun er knivskarp, kom det fra forsvarsgeneral Rikke Iversen.

Også landstræner Jesper Jensen lettede på kasketten over sin anfører:

- Nu hyldede vi hendes sidst som den danske kvindelige landsholdsspiller med flest EM-kampe. Hun viste i dag hvorfor. Hun stod fantastisk, og det gjorde forsvaret også. Det var sgu flot!

Respekten er kæmpestor

Kathrine Heindahl har oplevet det mange gange før, at hun står og deler øretæver ud i forsvaret, og når modstanderne så alligevel slipper forbi en gang imellem, ja, så står Sandra Toft og tager fra på stregen.

- Det giver os troen på, at vi kan fortsætte med at stå tæt i midterforsvaret, selvom der så bliver plads til deres fløje. For dem har hun styr på. Det er sindssygt dejligt at have hende på vores hold, sagde forsvarschefen.

- Nathalie Hagman er en blændende fløjspiller, der igen og igen over de seneste ti år har stået over for Sandra Toft. Mange gange.

Hun havde det svært de første 30 minutter. Meget svært.

- De har kæmpestor respekt for Sandra. Hun har gjort det onde ved dem før, og hun gør det igen i dag. Det er verdensklasse. Hun træder til, når der er brug for det, sagde Heindahl.

- Hun står med autoritet, og det skræmmer de fleste. Og det er sådan noget, der skal til, hvis man vil nå langt i en turnering som denne her, sagde hun.

- Jeg er bare glad for, at jeg ikke skal spille over for hende og Althi, kom det fra Rikke Iversen med henvisning til, at Althea Reinhardt også tog godt fra, da hun kom ind de sidste ti minutters tid.