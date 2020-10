På trods af røvfuld: Det kan blive et udmærket EM

Det er nærmest blevet en vane, at en ny dansk landstræner skal begynde med at få en ordentlig røvfuld af Norge. Sådan gik det også for Jesper Jensen torsdag aften i Horsens, og så kunne man let få den tanke, at landsholdet fortsat vandrer i skyggen af de bedste hold.

Men det blev der vendt op og ned på i det efterfølgende opgør mod Montenegro og i søndagens kamp mod Frankrig, hvor Danmark i 45 minutter spillede på et meget højt niveau.

Men fire brændte straffekast og en god håndfuld brændte chancer i fri position resulterede i et lidt ærgerligt nederlag på fire mål.

Der er stadig to måneder, til EM begynder i Danmark og Norge. Jesper Jensen har endnu en samling, inden det går løs, og hvis han fortsat kan udvikle holdet, ser det slet ikke så sort ud.

Ved Golden League-stævnet fik han vist, at han ikke mangler mod. Der blev ændret på mange ting i både forsvar og angreb. Efter den svage start med Norge, hvor Danmark begyndte med en langsom og tung bagkæde med Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen og Mette Tranborg, indså landstræneren, at han var nødt til at sadle om.

Anne Mette Hansen virkede længe ikke til at være i spilleform. Hun spillede for meget sidelæns, og hendes aktioner var for lette at læse. Det tog Jesper Jensen konsekvensen af og valgte efterfølgende at satse meget mere på de hurtige typer i form af Mie Højlund, Mia Rej og Helena Elver.

Men Anne Mette Hansen har et fightergen som få, og da Frankrig i søndagens kamp for alvor skruede op for fysikken, var det Hansen der tog handsken op og sled sig til en række fine scoringer. Nogen elegantier bliver hun aldrig, og hun ligner ikke længere en spiller i startsyveren, men hun har kvaliteter, der kan bruges ved den kommende slutrunde.

Mie Højlund var klart bedste danske spiller i kampen mod Montenegro. Desværre gik hun i stykker under opvarmningen til kampen mod Frankrig, og så kunne man godt frygte, at der på ny ville blive kastet grus i det danske angrebsspil.

Men så fik Kristina Jørgensen i stedet indfriet en del af de forventninger, man med rette har til stortalentet fra Viborg. Hun forivrer sig stadig for ofte, og det koster dumme boldtab, men når hun bevarer overblikket, er det let at se, at det er spiller med internationalt format.

I løbet af de tre kampe prøvede Jesper Jensen mange forskellige forsvarskonstellationer af. Den skæve 5:1 viste sig mod Montenegro at være et fint alternativ til den traditionelle 6:0.

I målet er det stadig ingen tvivl om, at Sandra Toft er det klare førstevalg, men både Althea Reinhardt og Anna Kristensen fik vist, at de også kan fylde pladsen ud.

Et af turneringens helt store lyspunkter har været den vævre Helena Elver fra Odense Håndbold. Hendes hurtige fodskifte og lave tyngdepunkt gør hende til en fortrinlig duelspiller, og hende kunne Frankrig overhovedet ikke fange.

Sammen med Mie Højlund, Line Haugsted og Kristina Jørgensen var hun Danmarks bedste gennem hele turneringen.

Nu venter der en ny Golden League i Norge, hvor også Frankrig og Tyskland er modstanderne. Her får Jesper Jensen mulighed for at flytte holdet yderligere, og så skal han have fundet løsningerne på fløjene og på stregen, hvor der bliver brændt alt for meget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De bestod og de dumpede

De tre kampe ved Golden League resulterede i nederlag til Frankrig og Norge og en storsejr over Montenegro.

Se her hvem der bestod EM-testen, og hvem der dumpede.

Målvogtere:

Sandra Toft 4

Blev plaffet i sænk sammen med forsvaret mod Norge og stod så et brag af en første halvleg mod Frankrig. Det soleklare førstevalg.

Sandra Toft er stadig Danmarks førstevalg i målet og stensikker EM-deltager. Foto: Lars Poulsen

Althea Reinhardt 3

Falstringen supplerer på fremragende vis som altid Sandra Toft og har heldigvis ikke mistet evnen til at nappe et par straffekast i ny og næ.

Anna Kristensen 3

Hun er stærk på nærskud og leverede en fin indsats mod Montenegro. En god investering i fremtiden, men hun må nøjes med en standby-billet indtil videre.

Markspillere:

Majbritt Toft Hansen 2

Det er altså bare maskinrummet, man bliver kastet ind i som streg og central forsvarsspiller, og det er nok også forklaringen på, at hun først er kommet med nu.

Helena Elver 5

Turneringens helt store danske overraskelse. Hun udfordrer og hun tør tage de tæsk, der ofte følger med, når man går på kant af kæmpe store midterforsvarere.

Maria Fisker 5

Velkommen tilbage og til lykke med de 30! Sikker på straffekast og altid garant for en træfsikker indsats i offensiven. Cool og rutineret.

Artiklen fortsætter under biledet...

Maria Fisker var godt spillende på venstrefløjen og blev dansk topscorer i kampen mod Montenegro, hvor hun også blev kåret til kampens bedste spiller. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Anne Mette Hansen 4

Det var tungt og trist at se på mod Norge, men i anden halvleg mod Frankrig fik hun vist vilje, og at hun mestrer både gennembruddet og skuddet fra distancen.

Fie Woller 1

Scorede hun overhovedet under Golden League? Venstrefløjen brændte i hvert fald to store mod Frankrig og greb bare ikke chancen

Fie Woller dumpede testen. Foto: Lars Poulsen

Kathrine Heindahl 3

Den stærke fynbo har fået sit at se til centralt med to rookies på tidlige barselsvikariater. Streg og midterblok kan blive en dansk udfordring i EM.

Artiklen fortsætter under billedet...

Katrine Heindahl førsøger sig mod Norge. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Line Haugsted 5

Hun er skadesfri, og det kan man se på hendes spil. Effektiv i forsvaret, hvor hun fiskede bolde og et stort våben i kontraspillet, hvor hun er knivskarp.

Lotte Grigel UB

Fik kun meget lidt tid på banen. Er på vippen til EM.

Mette Tranborg 3

Hun spiller i perioder alt for meget sidelæns. Spillet skal være mere direkte, og hun har jo både højden og skuddet til at gøre en større forskel.

Andrea Hansen UB

Fik simpelt hen for lidt spilletid til en kvalificeret bedømmelse.

Kristina Jørgensen 4

Hendes første halvleg mod Frankrig er det bedste, hun har spillet på landsholdet. Men hun holdt desværre ikke niveauet. Når det sker, bliver det ren verdensklasse.

Mia Rej 3

Dejlig uortodoks spiller, men stadig med en for stor fejlmargin. Der sker noget, når Rej er på banen og hun ser ud til at få en stor rolle hos Jesper Jensen.

Trine Østergaard 2

Heldigvis ved vi, hvad jyden står for ude fra højre fløj, i kontra og såmænd også defensivt, så det skal nok gå. Hun ramte aldrig sit niveau denne gang.

Louise Burgaard 3

Hun smider for mange bolde væk og har for mange let læste indspil til stregen. Går for sjældent direkte på forsvaret.

Mie Højlund 4

Var den helt store dirigent i det danske angrebsspil mod Montenegro. Gjorde det også fint som den fremskudte i forsvaret. Blev desværre skadet søndag.

Rikke Iversen 2

Hun knokler, hun stråler og hun VIL. Præcis ligesom storesøster. Der er meget at bygge på – men der mangler også en del

Jesper Jensen 5

Sikke en håndboldhjerne den mand har. Han spillede rigtig mange kort ud i løbet af de tre kampe, og han fandt også mange løsninger. Vi glæder os til EM.

Dansk landsholdsspiller må ikke se kæresten

Danmark knust i brutal norsk skruestik

Danske håndboldkvinder i tæt dyst mod Frankrig