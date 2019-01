Pas på, Danmark! Nu kommer 125 kilo alpe-ekspres

Norsk storsejr over Danmarks modstander i tirsdagens kamp – men Østrig er et helt andet hold end det, der tabte til Chile

HERNING (Ekstra Bladet): Hvordan fanden kunne det hold tabe til Chile – og så stort. 24-32…

Østrig er et mandskab med masser af middeleuropæisk middelkvalitet på samtlige positioner, og alpinisterne fulgte længe trop med overmagten i skikkelse af Norge på en mandag aften i Boxen. Men Norge trak stikket hjem med sejr på 34-24.

Østrigerne bed fra sig til 10-10, da Norge slog et beskedent hul på tre og førte 16-13 ved pausen. Differencen blev langsomt men sikkert udbygget gennem anden halvleg, og de forpustede østrigere måtte definitivt slippe taget ved 20-16.

Derefter sovsede de tilsyneladende til i træthed, og Norge – med Sander Sagosen og alle fra A-kæden – kunne køre en sikker sejr hjem på fjeldet. Danmark bør naturligvis heller ikke få problemer med Østrig tirsdag aften, men der kan da godt lure en opgave i bl.a. at passe på den 125 kilo stærke Tobias Wagner på stregen.

Den 23-årige bjørn er ikke ligefrem nogen alpe-ekspres og skal da også helst nøjes med at løbe fra angreb og ud på bænken. Østrig har andre gode kort i veteranfløjen Robert Weber, til daglig klubkammerat med Jannick Green i Magdeburg og en notorisk goal-getter gennem adskillige sæsoner i Bundesligaen.

Venstrehånden Janko Bozovic har ligesom Weber ramt 33 på fødselsattesten, men han svinger fortsat labben med en vis kraft og giftighed, og den unge THW Kiel-spiller Mykola Bilyk, 22, er heller ikke lavet af papmache.

Østrig smækkede en overgang 42-årige Nikola Marinovic på kassen med en vis succes. Målmanden, der spiller med briller, brillerede eksempelvis med at nappe et straffe fra Sander Sagosen.

Det var et andet keeper-skifte, der for alvor hjalp et norsk hold med mange tekniske fejl i gang for alvor i kampen. Den tidligere TTH-målmand Torbjørn Bergerud havde ingen stor dag i Boxen, men eks-GOG-målmanden Espen Christensen tog til gengæld pænt fra, da han blev sendt i aktion i første halvleg.

Espen Christensen blev ramt hårdt i ansigtet fra klos hold forleden, da en saudisk springfyr ved 11-22 sprang frit ind i feltet og fyrede bolden direkte i tandsættet på keeperen. Det kostede en flækket fortand og et besøg hos tandlægen søndag.

Men på banen var der næsten ingen huller…

