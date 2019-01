Pas på, Norge! Missil-Mikkel aldrig set bedre

Interaktivt element

HAMBORG (Ekstra Bladet): Mikkel, Mikkel, Mikkel…

På en dag, da Frankrig fik historiske klø, spillede de fleste danskere fantastisk. Mikkel var bare endnu en cru bedre end alle andre i sin landskamp nummer 200.

Studsindspil mellem benene på franske gardister, hvinende piv op i krogene, stensikker på straffekast, udspil til fløj bag om ryggen.

Snarrådig som bare fanden, da han selv mistede bolden, fik et frikast og som den mest selvfølgelige ting i verden lige et splitsekund før alle andre opdagede, at han kunne spille Lasse Svan fuldstændig blank på den modsatte fløj med et drøn af en skruet aflevering ind gennem feltet.

Magnifique!

12 forrygende pletskud på 15 forsøg. Vanvittige 80 procent i træf-procent – og det mod et fransk hold i en VM-semifinale.

Han har spillet masser af forrygende kampe i sin karriere, men den her… Den var næsten af en anden verden.

- Mikkel elsker de her kampe. Det stråler ud af ham. Han brændte virkelig en jubilæumskamp af. Det var af en anden verden. Han strøede om sig med gode bolde og lavede helt vanvittige mål. Han var også med til at gøre dem modløse derinde. De så jo heller ikke en bold de to sølle keepere, siger Henrik Møllgaard

- Jeg er ikke sikker på, at jeg har set ham bedre. Dette VM har virkelig været på højt niveau med få udfald, siger vennen.

Rasmus Lauge:

- Når vi en sjælden gang sad lidt fast i vores angrebsspil, trak han jo et skud af sted, som… Som kun Mikkel kan. Nogle af de chancer, han scorer på, er jo af den slags, hvor vi siger: Det var egentlig ikke det optimale, vi spillede os frem til, men det er jo der, han løsner op ude bagfra. Det gjorde han til bravur i dag.

Morten Olsen:

- Han spillede jo også sådan mod Norge. Vi er glade for, vi har en mand som Mikkel, der er kølig og har så godt et skud og leverer HVER gang, der skal præsteres. Den type skal være på alle de bedste hold. Frankrig har endda haft et par stykker, men nu har vi Mikkel, og han er… Godt kørende. Han så god ud allerede under træningen op til VM, så jeg har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at han ville score mange mål.

