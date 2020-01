Penge på spil: - Frygter konsekvenserne

Se også: Laudrups nye tjans: Bliver ambassadør i Afrika

De danske håndboldherrer og forsvarende verdensmestre skuffede de fleste håndboldinteresserede danskere, da det ikke lykkedes holdet at komme videre fra det indledende gruppespil ved EM.

Formanden i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Per Bertelsen, kalder fiaskoen frygtelig for dansk håndbold og frygter, at det i værste tilfælde kan få økonomiske konsekvenser.

- Jeg frygter altid, når sådan noget sker, hvilke konsekvenser det kan få.

- Omvendt tror jeg, at alle kan se og tror på, at det her er en enlig svale. Jeg tror, at vores samarbejdspartnere og også Team Danmark vil bakke os fuldt op fremadrettet også.

- Men man skal ikke have næsen så højt oppe, at man ikke kan frygte, at noget kan ske. Og det frygter jeg altid. For hver gang vi mister en krone, så er det en krone, vi ikke kan bruge på at udvikle vores sport, siger han.

Han så med, da danskerne onsdag aften besejrede Rusland i Malmö Arena, men holdet og DHF-formanden måtte konstatere, at sejren ikke var nok for Danmark til at gå videre i turneringen.

Per Bertelsen og Morten Stig Christensen ved en tidligere lejlighed. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Holdet havde forinden tabt til Island og spillet uafgjort mod Ungarn, og da ungarerne tidligere onsdag slog Island, var der ikke mere at komme efter for Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og resten af den danske trup.

- Det gør ondt dybt inde i mit håndboldhjerte, det her, at vi ikke præsterer bedre. Så kan vi altid snakke om, at et mål her, et halvt mål der og to mål der kunne have ændret det, men fakta er bare, at det klarede vi ikke.

- Nu står vi i den situation, vi gør, og det er frygteligt for dansk håndbold, siger Per Bertelsen.

Han tager situationen dybt alvorlig og en evaluering af EM-slutrunden er derfor også med som et punkt på dagsordenen, når der afholdes bestyrelsesmøde i næste uge.

- Det er en dyb skuffelse for os i forbundet også. Vi skal også kigge indad. Vi skal kigge på, om vi har misset et eller andet undervejs, eller om vi skal ændre på nogle strategier, siger han.

Det er første gang siden år 2000, at Danmark ikke går videre fra et indledende gruppespil ved EM.

Planlagte sponsorture

Ingen havde formentlig forudset, at de danske håndboldherrer ville floppe fælt ved EM og ryge ud allerede efter de tre kampe i gruppespillet.

Ej heller Dansk Håndbold Forbund (DHF), som i forvisning om dansk avancement til mellemrunden også havde arrangeret ture for forbundets sponsorer til de fire mellemrundekampe i Malmø.

Mens fiaskoen ifølge DHF-generalsekretær Morten Stig Christensen ikke får nævneværdige økonomiske konsekvenser, så rammer fiaskoen ham i forhold til sponsorerne.

- Der, hvor det gør mest ondt, er jo, at vi i DHF til samtlige mellemrundekampe og til finaleweekenden i Stockholm har planlagt sponsorture. Der havde vi jo store forventninger, siger han.

Det danske exit får dog ikke DHF til at droppe turene. Sponsorerne får bare ikke lov til at se det hold, de putter penge i.

- Muligheden for at se verdensklassehåndbold så tæt på Danmark er der jo ikke så tit, siger hospitality manager hos DHF, den tidligere damelandsholdsspiller Janne Kolling.

- Så turene holder vi fast i. Der er stadig gode kampe at se i Malmø, hvor to af værtsnationerne stadig er på programmet.

Den tidligere landsholdsspiller Janne Kolling arbejder i DHF. Foto: Simon Fals/Ritzau Scanpix

Med udsigten til ikke at kunne se Danmark kunne mange måske tro, at mange sponsorer mistede interessen for at komme til Malmø, men sådan forholder det sig ikke, siger Janne Kolling.

- Nej, egentlig ikke. Jeg har sendt reviderede programmer ud i dag (torsdag, red.), og det er ikke, fordi jeg har modtaget massevis af afbud.

- Der er et par enkelte imellem, men der er flere, som skriver, at de stadig glæder sig til at komme derover. Nogle har også svenske kunder med. Vi skal nok få nogle gode aftener alligevel, siger hun.

