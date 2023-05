Den tidligere formand for Dansk Håndbold Forbund Per Rasmussen er død.

Det skriver Lyngby Håndbold Klub på sin Facebook-side.

Per Rasmussen var formand for Dansk Håndbold Forbund fra 2007-2011, og havde forinden været næstformand i forbundet siden 1999.

Samtidig har han haft tæt tilknytning til Lyngby Håndbold Klub, hvor han har været sports- og sponsorchef.

'Det er med stor sorg at kunne meddele, at vi i går har mistet et kæmpe ikon i LHK, Per Rasmussen', skriver Lyngby Håndbold Klub.

'Vi siger farvel til en stor personlighed som mange i og omkring LHK vil savne og tale om de næste 100 år. Ære være Pers minde'.

Igennem en længere årrække var Per Rasmussen træner og formand i Lyngby HK, og han har siddet i bestyrelsen for Sjællands Håndbold Forbund.