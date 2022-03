- Personalesager klarer vi internt

Efter Team Esbjergs triumf i pokalturneringen luftede hollænderen Estavana Polman sin frustration over situationen i klubben.

Hollænderen sagde til TV 2 Sport, at hun er tæt på at få nok, efter at uenigheder mellem hende og klubben på det seneste har fyldt meget.

Hun gav udtryk for, at der ikke er nogen kommunikation mellem hende og klubben, men den diskussion vil cheftræner Jesper Jensen ikke begive sig ind i.

- Når vi har personalesager, klarer vi det altid internt. Det gør vi også med det her. Og alt, hvad der hører til fortiden, har vi valgt, at vi ikke vil udtale os om. Men vi vil gerne udtale os om, hvor hun er sportsligt nu, som vi gør med alle andre spillere, siger han.

Polman vendte tilbage til holdet efter et krisemøde i begyndelsen af februar. Forinden var hun blevet siet fra til truppen af 'disciplinære årsager', som ifølge TV 2 Sport skyldtes, at Polman havde nægtet at gå på banen i en Champions League-kamp mod kroatiske Prodravka.

Artiklen fortsætter under billedet..

Estavana Polman i aktion i pokalfinalen. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Polman var tidligere en stor profil på Esbjerg-holdet og i den danske håndboldliga. Hun har også været med til at føre hollænderne til VM-guld.

Men for tiden er hun ikke en af dem, Jesper Jensen primært sætter sin lid til, og spørgsmålet er, om hun bliver det igen, før kontrakten udløber i sommeren 2023.

- Lige nu ser vi hende stadig i et genoptræningsforløb efter to alvorlige knæskader. I marts 2020, da coronaen satte ind, var hun måske en af verdens allerbedste angrebsspillere. Det er hun ikke lige nu. Det er vi helt bevidste omkring.

- Hun har brugt et par måneder på at genoptræne. Det går stille og roligt fremad, og det er vi som klub relativt fortrøstningsfulde omkring. Det har vi også delt med hende. Men som spiller vil man altid gerne mere, og det er jo egentlig et sundhedstegn, siger han.

Adspurgt hvorvidt der er grobund for et konstruktivt samarbejde igen, svarer Jesper Jensen:

- Nu går vi ind i en landsholdsuge nu her, så vi er nødt til at have en dialog internt. Det er ikke noget, vi kommer til at snakke om med nogen udefra, lyder det fra cheftræneren.