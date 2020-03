Pigerne kunne ikke lide det: - Så var det godt nok noget lort

I starten af året stod det klart, at Klavs Bruun Jørgensen ikke længere skule stå i spidsen for kvindelandsholdet i håndbold.

En periode med en række svigtende resultater og et par kontroverser var forbi.

Den passionerede håndboldtræner, der tidligere har haft pæn succes på herresiden, har siden bruddet med DHF været uden job, og det har medført en mindre krise - men også mere tid til at kaste sig mere praktiske ting som for eksempel at give kælderen en omgang.

Det fortæller han i en podcast hos Mediano Håndbold.

Her kommer han ind på op- og nedture i tiden som håndboldtræner, og særligt en ting har han bidt mærke i, når han trænede henholdsvis mænd og kvinder.

Herrerne var meget bedre til at tage nye initiativer til sig, eksempelvis andre forsvarsformer.

- Det var nok den største kamp i alt det der. Det var nemmere på herresiden, de sagde bare 'ja, det gør vi'. Det gjorde pigerne ikke. De kunne ikke lide, at tingene ikke var trænede og forberedte. Så var det godt nok noget lort. Det ærgrer mig, siger han til mediet, der har specialiseret sig i podcasts.

Foto: Lars Poulsen

Klavs Bruun Jørgensen er siden blevet afløst som landstræner for kvinderne af Jesper Jensen.

Han har dog ikke forladt håndboldverdenen helt og holdent. Han træner sin søns U13-hold og er sågar også blevet lokket til at spille en kamp i 3. division.

Noget af en kontrast for den tidligere landsholdsspiller, der også har været træner for storsatsningen AG København, Nordsjælland Håndbold og Team Tvis Holstebro.

