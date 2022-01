Pil nedad: Færre danskere ser landsholdet

EM i herrehåndbold kører for fuld skure, hvor over en million danskere sidder klistret til skærmen, når landsholdet er i tvekamp.

Tallet er ganske pænt, men ikke højere end sidste år, da herrelandsholdet bar de rød-hvide farver ved VM i Egypten.

I 2021 havde TV 2 lidt over 1,4 million seere til to af Danmarks fire første kampe, mens DR1 havde én kamp med knap 1,3 million seere. Sidstnævnte viste også ét af de første opgør, hvor 1,6 million danskere så med.

Billedet tegner sig lidt anderledes ved igangværende EM i Ungarn og Slovakiet.

Michael Hansen, redaktør for kommunikation og marketing hos TV 2, oplyser til Ekstra Bladet, at lidt over 1,2 million seere i gennemsnit så de to halvlege, da landsholdet torsdag aften sejrede 28-24 over Island.

I slutningen af kampen så 1,45 million danskere med, hvilket gør den første landskamp i mellemrunden til det mest sete opgør.

Ingen alarmklokker

Til Ekstra Bladet fortæller TV 2's sportschef, Frederik Lauesen, at ingen alarmklokker ringer hos kanalen. Tværtimod.

- Vi kan se, at Danmark under EM ligger suverænt på toplisten over det mest sete hver eneste dag. Det er vi naturligvis rigtig glade for, siger Lauesen.

- Men hvad tror du, der ligger til grund for det lavere seertal?

- Man skal passe på med at sammenligne med sidste år. Hvis jeg ikke tager fejl, så var januar sidste år den største tv-måned nogensinde, fordi alle var sendt hjem og sad derfor derhjemme.

- Hvis vi kan være heldige, at der er over en million, der ser med, så er vi rigtig, rigtig glade, afslutter han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lasse Svan og co. skal møde Kroatien i den næste mellemrundekamp. Foto: Lars Poulsen

Landsholdets næste opgave i mellemrunden bliver mod Kroatien, der er hårdt ramt af corona i spillertruppen.

Ligeledes har covid-19 også sneget sig ind i den danske lejr, hvor Hans Lindberg for nyligt har afleveret en positiv coronatest.

Danmark og Kroatien tørner sammen lørdag aften klokken 20.30.

Smittetilfælde i den danske trup. Hør Ekstra Bladets udsendte sætte ord på situationen i videoen nedenunder.