Pludselig regel-ændring inden lodtrækning

Kriterierne, der ligger til grund for seedningen i håndboldens pokalturnering, er blevet ændret i sidste øjeblik før en lodtrækning onsdag.

Det skriver TV 2 Sport.

Onsdag aften trækkes der lod til herrernes ottendedelsfinaler, og oprindeligt skulle KIF Kolding, TTH Holstebro og Sønderjyske have været blandt de seedede hold.

Det ville betyde, at trioen undgik nogle af de bedste danske hold, men i stedet bliver det Fredericia, Mors-Thy og Ribe Esbjerg, der får det privilegie.

Årsagen er, at de tre sidstnævnte har lagt pres på Dansk Håndbold Forbund (DHF). Som udgangspunkt var seedningen baseret på sidste års slutstilling i herrernes liga, fordi indeværende sæson endnu ikke er færdigspillet.

Men nu er det i stedet denne sæsons grundspil, som afgør seedningen, og her sluttede Fredericia, Mors-Thy og Ribe Esbjerg altså bedre end KIF Kolding, TTH Holstebro og Sønderjyske.

- Vi har lyttet og givet klubberne muligheden for at gøre, som vi nu er endt med, eller også kunne vi vente med lodtrækningen til efter den 15. juni, hvor en potentielt tredje og sidste DM-finale kan være afviklet, siger turneringschef i DHF Frank Smith til TV 2 Sport.

Over for tv-stationen erkender KIF Koldings direktør, Christian Hjermind, at det er 'den rigtige konklusion', selv om klubben i første omgang var glad for sin seedning.

Der trækkes lod til pokalturneringen i forbindelse med bronzekampen mellem Skjern og Bjerringbro-Silkeborg.