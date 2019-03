Pokalhelt på toppen fem år efter alvorlig skade

BOXEN (Ekstra Bladet): Hvilket forrygende drama! Opkomlingene fra Skanderborg slog efter forlænget spilletid Århus Håndbold 34-33 i lørdagens første pokalsemifinale og møder søndag Aalborg Håndbold i den afgørende tvekamp om pokalen.

For Marcus Mørk bliver det en helt speciel opgave. Det var netop efter Limfjords-skiftet fra Mors til Aalborg, den nu 31-årige skytte blev gjort ukampdygtig i flere sæsoner med en ødelagt højre skulder.

Lørdag plaffede han ni bolde ind bag Århus-keeperne. Mørk trådte for alvor ud i lyset, og han er helt klar til finalen, selv om reglen egentlig siger: Aldrig kampe to dage i træk!

- Ja… Den regel skider jeg altså på. For satan da, mand. Det er ikke et tema, men vi har joket lidt med, at jeg skulle sidde over, haha. Nej, det bliver bare all in, og det kommer til at køre på adrenalin. Det bliver bare så fedt, siger Marcus Mørk.

Marcus Mørk var totalt på toppen i 2013, da han og Mors-Thy var én sølle scoring mod netop Aalborg fra sensationelt at spille sig i DM-finalen. Bette Balkan kogte, og Aalborg hentede i 2013 profilen for en stor transfer.

Marcus Mørk må egentlig ikke spille kampe to dage i træk - men mon ikke han gør en undtagelse søndag eftermiddag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men to sæsoner sandede til i skulderproblemer og to operationer for manden, der forinden nåede at få to A-landskampe. Nu er der snart gået mere end fem år, og Mørk, der privat danner par med den tidligere landsholdsspiller Jane Schumacher, er brandvarm. Selv om højre skulder er spændt op med is.

I december 2013 peakede karrierne for de to landsholdsspillere Jane Schumacher, der skulle med landsholdet til VM i Serbien (og vandt bronze), og Marcus Mørk, der netop havde fået to landskampe under Ulrik Wilbek. Foto: Rasmus Baaner/Ritzau Scanpix

- Jeg var gennem to operationer. Efterfølgende var der så lige to års genoptræning, og jeg er startet forfra af flere omgange. Men jeg har aldrig været ved at give op. Der har sgu altid været en mærkelig tro på, at jeg nok skulle komme tilbage, siger sallingboen.

- Skulderen er nok ikke helt sund længere, men med den rigtige dosering og kompetente folk, kan jeg holde til det. Det handler også om at kende smerterne – de rigtige og de forkerte, siger han med hæs røst.

Aalborg slog Bjerringbro-Silkeborg 29-27 i den anden semifinale, og Henrik Møllgaard er tilbage i Boxen efter festen i januar med et hold, der seks gange de sidste otte år har været blandt de fire sidste. Men ALDRIG har vundet pokalen. Nu skal det være!

- Men Skanderborg ligger ad helvede til for alle hold! Det er et forfærdeligt og pissefarligt mandskab at møde på en dag to, fordi det er et smart hold med nogle virkeligt dygtige spillere, advarer han.

Aalborg-direktør Jan Larsen:

- Man kan godt tale om en forbandelse. Vi har været med mange gange og aldrig været tæt på at vinde. Vi har spillet virkeligt dårligt de andre gange, vi har været med, og vi har tabt stort i tidligere semifinaler. Nu har vi chancen igen.

Ironisk nok spillede Skanderborg netop Aalborg tilbage på førstepladsen i ligaen ved at slå GOG i Gudme forleden.

- De er jo rigtigt flinke i Skanderborg. Men søndag vil vi gerne være onde ved dem, siger Jan Larsen og griner.

FINALESTÆVNE SØNDAG I BOXEN

13.30: Bronzekamp mellem Århus Håndbold og Bjerringbro-Silkeborg.

16.00: Finale mellem Skanderborg og Aalborg Håndbold

