Politianmeldt for Nikolaj-hyldest

Overalt i Danmark er Nikolaj Jacobsen blevet hyldet for sit lederskab på vej mod VM-triumfen.

Og allerstørst synes anerkendelsen at være på Thurø.

Her blev landstræneren modtaget som helt, da han mandag aften vendte hjem som verdensmester. Nok engang.

Fakler lyste op, mens et flot fremmøde sørgede for en varm velkomst til succes-træneren.

Men alle de goder tanker har fået et trist efterspil. Det skriver Fyens Stiftstidende.

En unavngiven person har meldt arrangementet til politiet, fordi vedkommende mener, at forsamlingsforbuddet er brudt.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Fyns Politi bekræfter, at man har modtaget en anmeldelse, men at der lige nu pågår en juridisk vurdering af sagen.

Thurø Borgerforening arrangerede begivenheden, men mener ikke, at man har handlet uforsvarligt eller begået nogen fejl.

Formanden Peter Bang fortæller til Fyens Stiftstidende, at man i processen har lagt stor vægt på, at deltagerne skulle holde afstand, ligesom de lokale borgere blev opfordret til at blive hjemme og følge med på tv.

- Jeg synes, at folk var gode til at holde afstand til hinanden. Det er klart, at lige da Nikolaj ankommer i sin bil, der stimler folk sammen, men ellers synes jeg, at det hele foregik i god ro og orden, siger Peter Bang til Fyens Stiftstidende.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med Thurø Borgerforening, men det har endnu ikke været muligt.

Sådan så det ud, da spillerne landede i København:



Den koster en formue i forsikring

Ingen andre får lov: De eneste der må fejre guldholdet

Se legendens vilde hus