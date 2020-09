Politianmeldt: Overførte 800.000 kr. fra firma-konto

Kvinderne fra Vendsyssel Håndbold har åbnet sæsonen i den bedste danske håndboldliga med forventede nederlag på 25-39 til NFH og 19-24 til Horsens, men straks værre er den sag, der i øjeblikket udspiller sig om klubbens afgående direktør Jan Hansen.

Det kom noget overraskende, da han i ugen op til sæsonstarten sagde sit job op af helbredsmæssige årsager, men det viser sig heller ikke at være årsagen. TV2 Nord kan nu afsløre, at Jan Hansen er meldt til politiet, fordi han fra januar 2018 og frem til sommeren 2020 har overført 800.000 kroner til mere end 30 forskellige konti fra firmaet Podi, som han selv var medejer af.

- Der er gået 300.000 kroner ind på hans egen konto. 105.000 kroner til Vendsyssel Håndbold og 29.000 kroner til Vendsyssel Håndbold Invest Aps. Resten er gået til 30 forskellige konti, siger medejer af Podi, Henrik Thomsen, til TV2 Nord.

- Det er helt sygt, men derfor kan man godt have ondt af manden, for det har jeg sgu, siger Henrik Thomsen, der også er ven og nabo til manden.

Ex-direktøren ønsker ikke at kommentere historien, men tv-kanalen har fået indsigt i Podis bankkonti, hvor overførslerne fremgår.

22. august - en uge efter sygemeldingen - forklarede Jan Hansen, at det var helbredet, der stoppede ham.

– Jeg har valgt at opsige mit job i Vendsyssel Håndbold, da jeg har brug for at slippe tøjlerne for mit helbreds skyld. Den sidste uge med sygemelding har budt på søvnlæse nætter og mange spekulationer om de opgaver, jeg føler, jeg burde have løst.

- Så sygemeldingen gør mig ikke mere rask, og derfor har jeg brug for at frigøre mig 100 procent, så jeg kan have fokus på min familie og mig selv, sagde den afgående håndbolddirektør til klubbens hjemmeside.

Og Jan Hansen har tilsyneladende også haft et travlt job med fingeren med i alt. I juli var det således også ham, der skulle forklare om glæden ved at vise det nye kamptøj frem, at man stadig spiller i sort på hjemmebane, men skifter fra pink til orange på udebane.

I 2019 gjorde han sig bemærket ved at købe Syvstenhallen for en krone, men der fulgte så heller ikke stole med, der kunne bruges til håndboldholdets kampe.

- Det var derfor, jeg ønskede mig stole og ikke vin eller andet til min fødselsdag. Jeg drikker alligevel ikke noget af det, forklarede Jan Hansen omkring sin 50-års-fødselsdag til DR.

Vendsyssel Håndbold, blev grundlagt i 2011 som overbygning fra Frederikshavn, og de leder nu efter en afløser for Jan Hansen, der har været drivkraften i klubben de seneste ni år. Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og går efter at finde den rigtige person med det dna, som passer ind i klubben og dens værdier.

