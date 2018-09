Politijagt rammer Barcelona-stjerner: Fanget i København

Barcelonas håndboldstjerner blev på grund af den omfattende politiaktion tvunget til at blive i København - og henlagde derfor en aftentræning til Frederiksberg

Det var bestemt ikke en del af planen, at Barcelonas håndboldherrer med Casper U. Mortensen og Lasse Andersson skulle træne i Frederiksberg Hallen fredag aften.

Men det gjorde de - og det var der en ganske bestemt grund til.

Verdensstjernerne var fløjet til København for at fortsætte turen i bus i halvanden time til Kristiansstad - modstanderen i lørdagens Champions League-kamp.

Men så langt nåede catalonierne ikke. For den storstilede politijagt efter tre mistænkelige mænd i en svensk bil betød, at Øresundsbroen var spærret det meste af eftermiddagen, hvorfor en Plan B hurtigt måtte udtænkes.

Her kom Frederiksberg Hallen ind i billedet - efter TV2 Sports oplysninger på foranledning af Lasse Andersson, der tidligere har haft hjemmebane i hallen i sin tid i FIF.

Selv om broen blev åbnet ved 16-tiden, var der opstået så massive køer, at Barcelona valgte ikke at bruge energi på at komme til Kristiansstad.

Det bliver de dog nødt til inden kampstart kl. 19.30 lørdag.

Barcelona er efter to kampe to point i Gruppe A, mens Kristiansstad endnu har sit første point til gode.

