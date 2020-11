Politisk svar omkring EM trækker ud

Dansk Håndbold Forbund (DHF) efterlyser et hurtigt politisk svar omkring afholdelsen af kvindernes EM i december.

Tidligere på ugen trak Norge sig som medvært, og DHF har tilbudt at påtage sig det fulde værtskab, men det trækker ud med et politisk svar, siger DHF-formand Per Bertelsen.

Hele torsdagen har han ventet på en melding fra regeringens covid-19-udvalg, der tæller flere ministre.

- Vi venter. Vi havde håbet på et svar i formiddag, siger Bertelsen til TV2 Sport.

- At det skal igennem covid-19-udvalget, kan vi ikke forstå. Vi har (i håndbolden, red.) en corona-protokol, som er væsentlig skrappere end de danske regler, så det er vi uforstående over for.

- Vi kan kun vente. Desværre går tiden til at løse opgaven. Tiden rinder ud, siger formanden.

Det har hele tiden været planen, at Herning skulle være værtsby for EM.

Frederikshavn mistede sine kampe, da regeringen tidligere på måneden lukkede flere nordjyske kommuner ned på grund af fund af muteret coronasmitte hos mink.

Efter at Norge har meldt ud, at man ikke kan afholde sin del af EM, er Kolding blevet nævnt som mulig værtsby. Det bekræfter Per Bertelsen.

- Jeg kan bekræfte, at Kolding Kommune har indgået et samarbejde med os, siger DHF-formanden til TV2 Sport.

Ud over en bekræftelse på, at der er politisk opbakning til af afholde hele EM, så har DHF tilkendegivet, at man ikke ønsker at betale den ekstra regning for at afholde Norges del af slutrunden.

Odense Håndbold sætter Viborg kraftigt på plads i topkamp

Nikolaj til eksamen - gæt hvem der er censor

Nu venter Brøndbys svære beslutning