Polman hiver Team Esbjerg i retten for kontraktbrud

Tilbage i marts meddelte håndboldklubben Team Esbjerg, at den hollandske profil Estavana Polman ikke længere indgik i klubbens planer. Hun har dog kontrakt frem til sommeren 2023.

Meldingen kom efter måneders intern ballade mellem klubben og Polman, der var raget uklar.

Esbjerg meddelte, at man ville stille træningsfaciliteter og fysioterapeut til rådighed for Polman, men at hun ikke ville være en del af eller træne med førsteholdet fremover.

Men det kan klubben ikke gøre, mener Håndbold Spiller Foreningen, som nu har sat Esbjerg stævne i voldgiftsretten. Det skriver TV 2 Sport.

- Som det har været tydeligt for mange, har der været en konflikt mellem Estavana og klubben, siger Torben Vinther, direktør for Håndbold Spiller Foreningen til TV 2 Sport.

Estavana Polman og Team Esbjerg er fortsat på kant med hinanden, selv om parterne tidligere havde aftalt at afslutte samarbejdet. (Arkivfoto) Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

- Den konflikt har Esbjerg forsøgt at løse ved at ekskludere hende fra træning og al mulig anden aktivitet omkring truppen. Det må man ikke ifølge standardkontrakten, siger Torben Vinther.

Det er følgende passage i kontrakten, som Polman og hendes fagforeningen mener, Esbjerg tilsidesætter.

- Spilleren er forpligtet til at spille på det hold, hvortil han/hun udtages, uanset om kampen er led i officielle turneringer, er træningskampe eller pokalkampe. Spilleren er berettiget til at træne med førsteholdet eller hvor spilleren aldersmæssigt er tilhørende, og kan dermed ikke henvises til at træne med lavere rangerede hold.

Ifølge TV 2 Sport forventes sagen at blive behandlet i voldgiftsretten til august.

---------

