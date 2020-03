Præsenterer ny landstræner

Dansk Håndbold Forbund præsenterer mandag klokken 12.30 ny træner for kvindelandsholdet. Det oplyser DHF i en pressemeddelelse.

Klavs Bruun Jørgensen stoppede som landstræner efter VM i december. Esbjerg-træner og tidligere landsholdsspiller Jesper Jensen og Molde-træner Helle Thomsen med fortid som hollandsk og svensk landstræner har længe været nævnt blandt hovedkandidaterne til at tage over, og nu er afløseren altså fundet.

Landsholdet har her i marts første samling efter VM-slutrunden, og da Ekstra Bladet i januar talte med sportschef Morten Henriksen håbede han, at man havde en ny landstræner på plads inden da.

- Vi vælger den tilgang, at vi ønsker at snakke med flere kandidater. Det kan komme til udtryk ved, at der kommer en første runde, hvor vi snakker med et antal kandidater, og er der noget spændende, går vi videre til anden runde.

- Det er jo ikke, fordi vi tager 15 personer ind til samtale, men vi prøver at belyse det lidt bedre. Vi kigger på en beskrivelse, som vi mener er bedst mulig i forhold til at bringe landsholdet videre hen, hvor vi gerne vil have det.

- Det vigtigste er at få mest ud af A-landsholdet, men når det er sagt, ønsker vi også en person, som besidder kompetencerne til at præge talentudviklingen, sagde Henriksen 20. januar til Ekstra Bladet.

Klavs Bruun stopper som landstræner

Fyringen af Klavs Bruun kom for sent

Klavs Bruun langer ud: De har sovet i timen

TV2-ikons utrolige jubilæum: Fortryder særlig kommentar

Her ruller millionerne: Så meget tjener VM-pigerne

Vildt sports-år i vente: Her er den billigste tv-løsning