Præsident i brøler: Udråber Danmark som sølvvinder

Det er ikke så nemt at holde styr på alle landene, når der pludselig er 32 af slagsen med til VM i håndbold.

Alligevel må det betegnes som en gedigen brøler, at præsidenten for det internationale håndboldforbund (IHF), Hassan Moustafa, i sin afslutningstale udråbte Danmark som sølvvinder ved VM.

- Jeg vil bekræfte, at Norge er verdensmester, lød det til stor jubel fra nordmændene i hallen i spanske Granollers.

Og så opstod balladen.

- Og Danmark på andenpladsen. Og Frankrig på tredjepladsen. Tillykke til holdene, lød det fra Hassan Moustafa, der undrede sig gevaldigt over mishagsytringerne fra tribunerne.

Efterfølgende spurgte egypteren undrende ud til nogle kolleger for at få bekræftet, at Danmark da blev nummer to.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Det gjorde de bare ikke. Danmark vandt bronzekampen over Spanien søndag eftermiddag, mens Frankrig retteligt tog sølvet efter et gevaldigt sammenbrud i finalen mod Norge. Frankrig førte med seks mål, men endte med at tabe med 22-29.

Hele miseren skete kort før medaljeoverrækkelsen, men de tre hold fik trods alt overrakt det korrekte metal.

77-årige Hassan Moustafa har været præsident for håndboldforbundet siden 2000.