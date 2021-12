Presset af corona: Dansk klub i knæ

I slutningen af 2019 overlevede Randers HK en truende konkurs, nu kæmper håndboldklubben igen for livet.

Der skal således findes en million kroner, hvis Randers skal kunne betale regningerne i den resterende del af sæsonen.

Det bekræfter bestyrelsesformand Henrik Schaar.

Et vigtigt skridt i den proces blev taget, da klubben onsdag formiddag offentliggjorde, at den store profil Kristin Thorleifsdottir forlader klubben, fordi hun har fået et tilbud fra HH Elite.

Randers afleverede for nylig et årsregnskab i et lille plus, men egenkapitalen er 1,35 millioner kroner i minus. Henrik Schaar er dog optimist.

- Jeg er fortrøstningsfuld. Det bekymrer mig ikke, siger Schaar, som med økonomiske briller er godt tilfreds med at slippe en af klubbens mest løntunge spillere.

- Det har sørget for et gevaldigt skridt i den rigtige retning.

- Men sportsligt er det rigtig træls at se et intakt hold, der har haft fantastisk holdånd, blive splittet i utide. Men sådan er det. Vi sætter tæring efter næring, siger Schaar, som roser truppen for en positiv tilgang trods svære omstændigheder.

Det er ikke en del af planen, at flere spillere skal sluses ud i denne sæson, men hvis der opstår muligheder, er bestyrelsesformanden åben.

Han fortæller desuden, at han mærker positivitet blandt de sponsorer, der skal træde til med penge.

Men hvordan er Randers HK endt i suppedasen? Hvis man spørger Henrik Schaar, så har en global pandemi kostet meget.

- Vi har ikke lavet andet end at skære forretningen til i to år, siden vi overlevede i 2019. I januar 2020 stod vi med en plan for, hvordan vi kom videre ved blandt andet at øge sponsorsalget, men så kom corona.

- Vi har ikke kunnet sælge vores produkter, og der har været tomt i hallen. Sponsorerne har haft andre ting at tænke på, siger han.

Han havde håbet, at Randers HK ville være et andet sted næste år, hvor det er ti år siden klubbens seneste mesterskab. Men sådan er virkeligheden ikke.

- Det er vi nødt til at leve med. Vi har skullet ændre vores selvopfattelse. Vi har da drømt om at gentage mesterskabet, men verden er en anden, og ligaen er et andet sted end dengang. Det er vi også. Vi er nødt til at være realistiske, siger Schaar.

Han anerkender, at Randers fremover i højere grad skal kæmpe om sportslig overlevelse frem for mesterskaber, og han bemærker, at klubber som Ajax og Skanderborg, der kører med lavere budgetter, gør det godt.

Til sommer udløber flere spilleres kontrakter, og derfor slipper klubben også for at betale deres løn. Derefter må truppen sammensættes efter den økonomiske virkelighed.

Hvis altså klubben overlever resten af denne sæson.