Presset cheftræner beder Gud om hjælp

14 gange har KIF Kolding vundet DM-guld!

Da rekordmestrene onsdag aften tabte hjemme til TTH Holstebro, var det tiende nederlag i træk.

Traditionsklubben hænger med røven i vandskorpen som nummer næstsidst og risikerer direkte nedrykning til 1. division, hvis TMS Ringsted er i stand til at vinde sine to sidste kampe, og østjyderne taber til guldfavoritterne fra Aalborg i sidste runde.

Nu anmoder den fungerende cheftræner Lars Rasmussen de højere magter om hjælp:

- Jeg beder til Gud, at han lige slækker på opsynet med kirkerne et øjeblik og retter blikket mod Kolding. Hjælp os! For guds skyld.

Nu er EM-helten fra 2008 nok lejlighedsvis mere truende end troende, og den muntre melding skal heller ikke forhindre træneren i at trimme en trup, der har været så hårdt plaget af skader, at klubben har måttet indforskrive U18-spillere og folk fra 3. division for at kunne stille hold.

- Normalt holder jeg ikke specielt øje med andre holds kampe, men jeg vil nok sige, at lørdag vil jeg orientere mig om kampen mellem TMS Ringsted og Lemvig og håbe, jyderne giver os en hånd og snupper et point eller to, så vi i hvert fald slipper uden om direkte nedrykning, siger Lars Rasmussen.

Det vil dog ikke være ensbetydende med redning for klubben, der i nyere tid har brugt i omegnen af 85 mio. kroner aktiekapital på at holde sig på toppen. Skeletterne er også i denne sæson raslet op af den slunkne pengekasse, og Lars Krogh Jeppesen og Anders Oechsler forlod allerede i efteråret en klub mere skamskudt end Koldinghus.

- Hvis vi får skadede spillere tilbage, undgår nye skader og karantæner og har noget, der minder om en fuld trup, kan vi klare den, for vi træner godt – men hidtil uden kontinuitet. Jeg har alene siden nytår haft seks forskellige forsvarskonstellationer i aktion, og det er ingen hemmelighed, at spillerne efter så lang tids tryk er presset såvel fysisk som mentalt, siger Lars Rasmussen.

Den midlertidige chef er dog ikke afvisende for at forlænge samarbejdet.

- Jeg er stadig væk meget stolt af at være i denne fantastiske klub, men jeg vil også være ærlig og sige, at der godt nok har været nogle alvorlige bump på vejen. Det har uden sammenligning været den hårdeste tid i min karriere, men samtidig er det også den fedeste udfordring, man kan få, siger Lars Rasmussen.

- Jeg er en fighter, og jeg VIL i mål. Jeg komme aldrig til at ligge og tude på gulvet, men jeg håber omvendt heller ikke, at jeg nogen sinde skal opleve sådan nogle måneder som de seneste igen.

Hvis KIF Kolding undgår direkte degradering, skal holdet ud i et hurtigt nedrykningsspil med fire andre hold. Nummer sjok i den ligning skal spille om pladsen i ligaen mod vinderen af duellen mellem 1. divisions toer og treer.

- Vi er i en tricky og meget alvorlig situation, siger Lars Rasmussen, der i første omgang sætter sin lid til Lemvig. Derefter udstøder et Vorherre bevares…

