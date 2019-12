Presset Pytlick i voldsomt pokal-drama

HOLSTEBRO (Ekstra Bladet): Det var nerver det hele! Odense Håndbold vandt en dramatisk semifinale over København Håndbold efter forlænget spilletid. 22-22 i ordinær kamp endte i fynsk sejr på 26-25 og adgang til pokalfinalen søndag eftermiddag.

Det er fuldstændig grotesk og en større gåde. Hvordan kan man føre komfortabelt med 18-13 og være i fuldstændig kontrol – for så at smide sejren i en syndflod af fejl, dårlige afslutninger og bolde ud over sidelinjen.

Nå ja… Det er vel præcis derfor, det kan lade sig gøre!

Odense førte 19-16, men scorede så ikke i et helt kvarter. Mie Højlunds udligning til 20-20 fire minutter før tid gav luft til de orange forhåbninger, men det skulle blive en stakket frist. København gik i front 22-20 og turen i finalen så ud til at være asfalteret, men så koksede Mia Rej og Co. også til, og Nycke Groot kunne udligne til 22-22 seks sekunder før tid.

Københavns forsøg mod tomt mål på den sidste afslutning i ordinær tid savnede også kvalitet, fart og højde…

De to kvindskaber måtte altså ud i to gange fem minutters forlænget spilletid, før Jan Pytlick og Co. kunne trække vejret lidt lettere.

Mie Højlund tog ansvar og scorede vigtige mål i slutningen af den ordinære kamp og bragte også i et kamikaze-gennembrud Odense på 23-22 i forlænget spilletid, hvor Nycke Groot kunne hamre fynboerne i front 24-22 efter de første fem minutter.

Og minsandten om Stine Jørgensen, der bestemt ikke havde en af sine bedste dage på kontoret, kunne stige op og score til 25-22. Hendes tredje scoring – på 11 forsøg! Nycke Groot høstede et straffe og scorede selv fra syv meter til 26-24 med halvandet minut retur.

Mie Højlund blev udvist med 30 sekunder igen, og Mia Rej kunne på straffe reducere til 26-25. Men trods helbanepres og nervøs indianerhåndbold kom København aldrig tættere, og Nycke Groot kunne rutineret trække et frikast og lade tiden løbe af uret til sidst.

Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Pokalskabet er stadig knirkende tomt og hjemsted for nullermænd og bristede drømme. Jan Pytlick er i gang med sin fjerde sæson i spidsen for voldsomt ambitiøse Odense Håndbold, men de orangeblusede er fortsat uden titler.

Tættest på var fynboerne i 2018, men holdet med de mange danske landsholdsspillere tabte DM-guldet til København og et halvt år senere pokalfinalen til Nykøbing Falster.

Nu har de nok engang chancen for at få fyldt noget i skabet, når Odense Håndbold slog søndag eftermiddag møder TTH Holstebro eller Herning-Ikast i finalen.

Det blev en semifinale, der ikke skilte sig voldsomt ud fra landsholdets indsats ved VM i Japan, når det handler om tekniske fejl. Der blev syndet i voldsom grad på begge hold, der dog kan undskylde sig med, at spillerne kun har været samlet til et par træninger i klubregi.

Begge hold er storleverandør til diverse landshold og ikke mindst Holland, der jo som bekendt overraskede og vandt VM-guldet i Kumamoto og omegn.

Føringerne vekslede inden pausen, men Odense slog et hul og gik fra 11-10 på 14-10 ved pausen. Dommerne accepterede den sidste scoring efter at have studeret tv-monitoren, så den må jo være god nok – men det så og lød unægtelig ud som om, Nathalie Hagmans træffer faldt et par brøkdele af et sekund for sent.

Fynboerne øgede til plus fem i anden halvleg, men den føring fik de hurtigt soldet op på talrige fejl og kiksede indspil til Kathrine Heindahl. De aggressive københavnere fik tætnet defensiven og gik fra 13-18 på 19-19 efter 44 minutter, og Jan Pytlick har haft roligere perioder i tilværelsen.

Han var presset, og det er han fortsat. Sponsorerne vil gerne snart se noget sølvtøj blive løftet mod loftet og ind i skabet.

