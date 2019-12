Presset Pytlick tænker ikke på fyreseddel

HOLSTEBRO (Ekstra Bladet): Pokalskabet er ikke bare tomt. Det bliver næppe heller boltet fast i væggen i denne omgang, for Odense Håndbold måtte nok engang forlade en finale uden pokal.

Det var noget af en røvfuld!

- Ja, det må man sige. De var bare bedre end os og skarpere på alt.

Det virker som om, de kommer med mere energi?

- Jo, men vores vildskab var der nu også, men de får succes med mange af deres ting, og vi rammer ikke noget som helst. Vi dækker dårligt op, og vore målmænd mangler måske også lige et par redninger. De får luft, og så falder vi sgu. Vi falder virkeligt. De kommer ALT for nemt til deres mål.

Hvad tænker du, da du går til pause bagud 9-20?

- Vi snakkede om, at hvis vi hver tiende minut kunne æde os ind med tre scoringer, så kunne det måske komme i nærheden af at blive lidt spændende. Det lykkes vi med de første ti minutter af anden halvleg, men så… Ja, så laver de bare for mange mål.

Hvordan er stemningen i sådan et omklædningsrum?

- Jeg forsøger selvfølgelig at snakke om det, der er dårligt, og så prøver vi at finde løsninger på, hvad fanden vi skal gøre. Det var jo fuldstændig op ad bakke. Vi prøvede at spille syv mod seks og få tingene til at lykkes, men de bliver jo ved med at lave mål. De brænder jo nærmest intet, og 33 mål…

- Det er jo ikke kun deres bærende folk, der er også nogle af de lidt yngre spillere, der laver fine mål. De spiller bare bedre end os, og længere er den jo ikke. Vi er for langsomme på vores ting. Vi er hele tiden et kvart sekund efter dem.

Kan du forklare hvorfor?

- Nej, det skal vi hjem og have vendt og finde ud af, hvad fanden vi gør.

Er det mentalt eller spillefagligt?

- Det er nok en kombination, tror jeg.

Hvad tænker du om din egen situation? Risikerer du at skulle finde ud af, hvor jobcentret ligger henne?

- Det har jeg ikke tænkt på. Det vender man selvfølgelig med klubben, for det er jo dem, der tager fat i mig, hvis der er noget. Jeg arbejder jo bare benhårdt videre, og der er jo stadig masser af spændende ting foran os.

