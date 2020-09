Presset tidrøver: Jesper stjæler en time i døgnet

Landstræneren uden kampe har kun otte træninger inden et EM, der legende let kan ende i en Tom Boxen

AARHUS (Ekstra Bladet): Jesper Jensen fik jobbet i marts. Siden har stort set alt været lukket ned bortset fra en landsholdsamling uden kampe i juni, og et halvt år efter udnævnelsen kan landstræneren så se frem til et EM i Herning, hvor corona har reduceret tilskuertallet til først 5.000.

Men som det ser ud lige nu, er risikoen for en Tom Boxen mere end overhængende.

- Ja, siger Jesper Jensen lakonisk.

Hvordan har du det med det?

- Det ville da være ærgerligt. Men så længe, vi kan spille håndbold, er vi da glade, og det er jo ikke noget, jeg kan gøre noget ved.

Ved du med 100 procent sikkerhed, at EM bliver gennemført?

- Nej. Nej, det er der ingen, der ved.

At han nu har været landstræner uden landskampe i over et halvt år betyder så ikke, at han har været arbejdsløs. Jesper Jensen og assistenten Lars Jørgensen har brugt timer på at vinde tid.

Danmark spiller typisk 20.30 eller 20.45 ved slutrunder. Det går ud over søvn, rytme, humør og kan koste skader.

- Vi har faktisk arbejdet rigtigt hårdt, og i den forbindelse skal jeg nok give mest kredit til Lars Jørgensen. Vi har forsøgt at optimere sindssygt mange ting i den periode.

Så som hvad?

- Alle mulige tekniske ting. Vi har forsket i, hvordan vi kan vinde en times ekstra søvn til en slutrunde. Hvordan kan vi undgå det stress, der er efter kampene, når vi spiller sent.

Hvordan?

- Vi har arbejdet med aftermatch-protokollen. Planen er, at fra kampen bliver fløjtet af, skal der helst kun gå 45-50 minutter, før vi sidder i bussen.

Inklusiv pressemøde, mixedzone, udstrækning og alt?

- Jeps. De skal have spist, drukket, strukket, været i bad og varmt bad, have fået kompressionsbukser på. Alt!

- Der bliver lavet evalueringspakker på kampen til spillerne, som ligger klar allerede, når de sidder ude i bussen, så de kan gribe deres smartphones og lige kigge på deres aktioner i løbet af kampen. Trænerteamet har også præstationsanalyser klar lige efter kampen, siger landstræneren.

Jesper Jensen har været landstræner i et halvt år, men han har endnu ikke set holdet i kamp. Torsdag er første gang - og EM venter om blot otte træninger... Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Han forklarer:

- Der sidder en analytiker fra Team Danmark og en fra DHF og logger under kampen, og det vil sige, at allerede fem-seks minutter efter slutfløjt, får jeg den første seddel, som jeg kan tage med videre til pressemøde og evaluere kort med spillerne.

- Vi laver tre hold, så alle når det, de skal, og forhåbentlig sidder vi klar ude i bussen tre kvarter senere.

Det lyder næsten som opskriften på stress…

- Vi prøver jo at lave nogle meget firkantede bokse, så spillerne netop undgår det. Hvis alle gør det her skide professionelt, sparer vi alle sammen tre kvarter, som vi kan konvertere til søvn. Mangel på søvn er bare et evigt tilbagevendende problem, når vi er til slutrunder.

Man kunne jo også tæve TV2 og andre til at spille kampene en time tidligere…

- Mjaeh, men der er vist noget omkring økonomi, vi også skal have til at fungere, haha.

Specielt VM i Japan i 2019 var slem ved nattesøvnen.

- I Japan kom de nogle gange først i seng kl. et om natten, og det skal vi have væk. Vi har også i samarbejde med diætister lavet måltiderne om, så vi frem over spiser stort måltid inden kampen og lidt mindre, når vi kommer hjem. Det, de har brændt af i løbet af kampen, skal de gerne spise og drikke umiddelbart efter.

Det har Norge jo gjort i årevis!

- Ja. Vi bliver jo også inspireret, og det hele kom sig egentlig mest af, at Lars Jørgensen havde lagt mærke til – vist nok under VM i Japan – at når de danske spillere gik i bad, gik nordmændene ud i bussen.

- Der sparede de 35 minutter, og henter vi så et kvarter yderligere i den måde, vi evaluerer kampe på, så skal vi ikke i fremtiden sidde på et hotelværelse ud på natten, siger landstræneren.

- På den måde håber vi at kunne vinde en times søvn til hver spiller. Ryger vi ud efter tre kampe, kan det være pisse ligegyldigt, men står vi pludselig i en semifinale, er vi måske bedre stillet end modstanderne.

Mens landstræneren kan lege tidrøver under slutrunden, så er mængden af dage til forberedelse inden EM reduceret til sølle otte træninger.

- Vi har fire her, to inden Golden League i Norge og to inden EM. Det er et pres, og det gælder om at begrænse, hvad vi skal prøve – og hvad vi skal lade ligge, siger Jesper Jensen.

Danmark møder i denne uge Norge, Montenegro og Frankrig hhv torsdag, lørdag og søndag.

Se også: Nikolaj Jacobsen afpresset af hackere

Se også: Tv-vært ramt af corona

Se også: Aalborg fortsætter suveræn sæsonstart