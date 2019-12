Presset vokser i klubben med tomt pokalskab

HOLSTEBRO (Ekstra Bladet): Han har glippet et DM-guld og misset en pokaltriumf. Jan Pytlick er under pres i spidsen for et halvt dansk landshold – suppleret med international ekspertise på samtlige positioner.

Men Odense har intet vundet endnu, og den tidligere landstræner er såmænd i gang med sin fjerde sæson i klubben.

- Vi har jo lavet dette gode hold for at vinde noget, og nu har vi muligheden i pokalfinalen. Det er dejligt, siger cheftræneren for Odense, der kun med møje og besvær fik slæbt sig forbi København Håndbold i en dramatisk semifinale.

- Pres? Ja, det er der da, men det har jeg følt fra dag ét. Det er hverken blevet større eller mindre. Det er en kendt sag, at klubbens sponsorer og investorer naturligvis gerne vil vinde noget, medgiver thurineren.

- Det er ikke et krav, det er en indlysende forventning fra deres side, og sådan ER det jo bare. Det er en del af gamet, siger manden, der nåede at prøve lidt af hvert i sin tid i Vardar Skopje med en hovedrig russer i den finansielle front.

Pengemændene går vel ikke og truer dig med fyresedler til hverdag…

- Nej, det har jeg aldrig hørt – i Danmark. Jeg tror mere, det i givet fald bare sker, haha.

Mie Højlund tog ansvar, da det kneb allermest for fynboerne. Hun undrede sig også over, at Odense kunne holde scoringspause i et kvarter og lod København komme foran med to.

- Det spørgsmål har vi også stillet os selv. Vi følte jo, vi var godt med i kampen og foran med fem mål, og som jeg ser det, spiller vi faktisk en fin forsvarskamp. Men de får stresset os, vi mister timing og begynder at spille for individuelt, siger hun.

- Vi var ret pressede til sidst, og vi havde virkelig heldet med os i dag. Det kunne lige så godt være gået den anden vej, indrømmer hun.

VM i Japan endte i voldsom skuffelse, og det tog lang tid at ryste den værste ærgrelse af sig.

- Jeg synes, vi har vendt det til motivation. Det var så skuffende at komme hjem på den måde. Det har været tomt bare at gå med sine egne tanker, så det har virket opfriskende, at vi skulle til Holstebro denne weekend og kæmpe om noget. Vi slår ikke rigtig til, som vi havde håbet, men det var godt for hovedet at spille en vigtig kamp.

Hvor lang tid tog det dig at komme ovenpå efter VM?

- Jeg må indrømme, at jeg slet ikke er kommet mig helt over det endnu. Man går og græder lidt og har ondt af sig selv, men på et tidspunkt skal det jo også stoppe. Jeg er stadig ked af det, men der er kun én kur, og den er at spille noget mere håndbold.

Har I overhovedet et pokalskab i Odense?

- Jeg tror da, de har købt et ind, men der har jo ikke været noget at stoppe i det. Vi hungrer virkelig efter en titel, og nu har vi den perfekte mulighed. Det vil også være et lille plaster på VM-såret, vil jeg sige.

