Privatfly, fødsel og sejr: VM-profilens 12 sindssyge timer

Den ungarske håndboldprofil Máté Lékai oplevede søndag en dag, han kommer til at huske længe

På det danske landshold er både Mikkel Hansen og Nikolaj Øris blevet fædre under VM-slutrunden, der i øjeblikket foregår på dansk og tysk jord.

Men hos Ungarn kan man også være med.

Det har hele tiden stået klart, at holdets profil Máté Lékais kone, Ramona Kiss, kunne føde når som helst under slutrunden, og søndag var der så bud efter Lékai fra Ungarn. Forude ventede en heftig søndag for landsholdsspilleren.

Tidlig søndag morgen omkring klokken 5 sad Lékai i et privatfly fra Karup mod Budapest. Klokken otte fødte hans kone sønnen Noé, som Lékai blot nåede at tilbringe et par timer med.

For han skulle nå tilbage til Danmark igen.

Klokken 14 landede han på dansk jord, og klokken 18 spillede han landskamp mod Tunesien.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her vandt Ungarn 26-21.

- Det er den bedste dag i mit liv. Det kan ikke blive større. Vi vandt, og jeg er blevet far. Jeg er lykkelig, siger Lekai til TV2 Sport.

- Det var hårdt, og jeg er så træt. Jeg har næsten ikke sovet, fordi vi spillede den sene kamp i går (lørdag aften kl. 20.30 mod Danmark, red.). Efter en kamp kan ingen sove. Så skulle jeg op så tidligt, forklarer den nybagte far om vanvidsdøgnet.

Ungarn har ellers udspillet chancerne for at komme i VM-semifinalen, men på trods af det kæmper man stadig om en vigtig top syv-placering, der sikrer OL-kvalifikation.

Og dét ville Lékai ikke misse. Heldigvis for ham fik han det hele med.

Ungarn møder onsdag Norge i deres sidste mellemrundekamp.

