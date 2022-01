Problemer med TV 2 Play under landskamp

Under Danmarks landskamp mod Montenegro havde TV 2 Play problemer med at vise opgøret i løbet af første halvleg

Endelig er EM-slutrunden i gang.

Danmark fører stort over Montenegro, men flere seere, der ville tilgå kampen gennem TV 2 Play, havde problemer med at se Mikkel Hansen og de andre danske stjerner i aktion.

TV 2 skrev selv på hjemmesiden i løbet af første halvleg, at de 'oplever midlertidige driftsproblemer', og at 'der kan i øjeblikket opleves problemer med afspilning af LIVE TV.'

Tv-stationen beklagede ulejligheden.

Omkring pausetid var TV 2 Play oppe at køre igen, og beskrivelsen af driftsproblemer er også blevet fjernet fra hjemmesiden.

I løbet af de første 30 minutter af EM-kampen skrev flere håndboldglade danskere i Ekstra Bladets livedækning, at de ikke kunne se kampen på TV 2 Play.

'TV 2 Play er gået ned. Skandale!!!'

'Andre der har problemer med TV 2 Play? :('

'Som TV 2 Play-kunde må man læse med her. Live virker ikke.'

TV 2 har sendt en uddybning på fejlen i en mail til Ekstra Bladet.

'TV 2 beklager over for de TV 2 Play-brugere, som hen over knap 20 minutter af EM-håndboldkampen oplevede problemer, da de forsøgte at igangsætte live-transmissionen af håndbold.'

'Problemerne ramte visse nye seere, som forsøgte at starte live-signalet, mens brugere, der allerede var i gang med at se håndboldkampen, ikke blev ramt. Det lykkedes relativt hurtigt at få identificeret og løst problemet,' oplyser TV 2 Kommunikation.

Følg kampen mellem Danmark og Montenegro live på ekstrabladet.dk her.