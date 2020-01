Profiler i EM-fare: Her er danskernes EM-status

MALMØ (Ekstra Bladet): Det er aldrig helt let at være landstræner, men denne gang har det da været helt vanvittigt for Nikolaj Jacobsen at følge, hvordan betroede spillere er blevet ramt af det ene udfald efter det andet.

Dagens fugl er: Sportsskaden!

Heldigvis er ingen af skavankerne alvorlige. Det er mere timingen, der er elendig – for nu at sige det mildt.

Ekstra Bladets læg-mænd foretog fredag formiddag en hastig stuegang på spillerhotellet inden afrejsen til Malmø. Sådan ser det ud lige nu!

Foto: Lars Poulsen

Skaden opstået: Fredag 3. januar mod Norge i Metz.

Diagnose: Læderet storetå efter sammenstød med Henrik Møllgaard der forårsagede et beskadiget ledbånd med tilhørende hævelse.

Udsigt: Ikke klar fra EM’s start men højst sandsynligt senere i turneringen.

Patientens kommentarer: - Det er kun en uge siden, det går fremad dag for dag og i forhold til det, er det rigtigt godt. Jeg er lidt overrasket over, at en så lille del af ens krop kan have så stor en indvirkning på resten af den.

- Jeg mærker den jo hver gang, jeg skal gå. Jeg har ikke prøvet at løbe endnu, men jeg håber, jeg inden for de næste par dage kan komme et par skridt videre. Det er meget uvist for mig, for jeg skal jo prøve den af, men det vil da være sindssygt fantastisk at kunne være med så hurtigt som muligt.

Patientens navn: RASMUS LAUGE

Foto: Lars Poulsen

Skaden opstået: 29 december under den første træning efter jul.

Diagnose: Lille fibersprængning i venstre læg.

Udsigt: Måske klar allerede til EM-starten mod Island.

Patientens kommentarer: - Det går fint. Jeg træner selvfølgelig med igen fredag aften, og forhåbentlig kan jeg lægge mig så tæt på 100 procent som muligt, så jeg får testet bentøjet inden starten lørdag.

- Alt er gået planmæssigt indtil videre, og derfor er planen også, at jeg skal prøve at belaste læggen maksimalt i alt. Så må vi se, hvordan det går. Det er selvfølgelig lidt spændende, hvordan det går. Anja Greve (fysioterapeut) er tilfreds, det er jeg også selv, så nu er det mere et spørgsmål om at slippe det oppe i hovedet.

- Jeg har været meget afklaret. Dels er det hele gået så godt, dels har jeg tidligere i min karriere haft så mange tilbageslag, og det her er heldigvis en lille ting. Hvis det havde været en stor fiber, havde jeg selvfølgelig været ude, og så var det sådan, det var. Jeg har prøvet værre ting, så det her slår mig ikke ud (Rasmus Lauge missede bl.a. OL i 2016).

- Jeg vil heller ikke risikere at få min egen klub på nakken, og det er trods alt der, jeg skal spille mig i form til at komme med til et OL, som jo for mange nok står som det vigtigste i 2020. Vi vil gerne vinde ’det her skidt’ og lægge en grundsten til noget af det største, en sportsmand kan opleve.

Patientens navn: LASSE SVAN

Foto: Lars Poulsen

Skaderne opstået: 19. december 2019 og 4. januar 2020.

Diagnose: Skulderskade i ligakamp mod Ludwigshafen – fibersprængning/forstrækning i højre læg under træning i Paris.

Udsigt: Meget tvivlsom langt ind i EM-turneringen.

Patientens kommentarer: - Jeg er en lille smule foran den nye plan, der blev lagt efter det, der skete i Paris. Uden at skulle lege læge, føles det som om, de to skader følges meget godt ad, når det handler om helbredelse. Det går væsentligt bedre med læggen, end jeg havde regnet med.

- Spørgsmålet er så, hvornår jeg kan spille igen. Måske efter den indledende gruppe – det håber jeg jo. Det var tungt i lørdags, da læggen brød op, for da var jeg sikker på, at EM var forbi. Jeg har nærmest aldrig haft en fibersprængning før, men optimismen er vendt tilbage, og det hjælper jo heller ikke at sætte sig og være ked af det.

Patientens navn: NIKLAS LANDIN

Foto: Lars Poulsen

Skaden opstået: 8. januar på Hotel Scandic Sluseholmen i København.

Diagnose: Maveonde som stod på et døgn.

Udsigt: Klar fra EM’s start.

Patientens kommentarer: - Det var en ordentlig omgang, men det går fremad nu, selv om jeg er lidt mat i kroppen. På trods af skader og sygdom er jeg ikke så nervøs for vores EM. Alle ved godt, at det er lørdag aften, det gælder. Det er der, vi skal steppe et skridt eller to op. Vi skal vinde over Island, og det er vores fokus nu.

Patientens navn: MICHAEL DAMGAARD

Foto: Lars Poulsen

Skaden opstået: Onsdag 8. januar ved landsholdets træning i Frederiksberghallen.

Diagnose: Voldsomt slag på venstre tommelfinger.

Udsigt: Klar fra EM’s start.

Patientens kommentarer: Det er en dårlig kapsel, som jeg fik et slag nedover. Den var lidt blå i går, men den har det ok i dag. Jeg er ikke i tvivl om, at den skal tapes op. Men heldigvis er det på venstre hånd.

- Jeg skal jo gribe bolden, men der findes forskellige teknikker, og man kan også gribe med en hånd, så længe man bare ikke taber bolden. Ellers står jeg fysisk og rent håndboldmæssigt med en rigtig god følelse i kroppen.

Se også: Tyskland åbner håndbold-EM med favoritsejr

VM-guldvinder siet fra i den danske EM-trup

Se også: Trods skader og uheld: De skal vinde guld til Danmark