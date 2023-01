Psykologhjælp efter brutal exit: - Jeg ødelægger det hele

Mens Danmark i sin VM-kvartfinale tromlede over Ungarn, så blev det helt anderledes dramatisk, da Norge blev ekspederet ud af turneringen mod Spanien.

35-34 lød de spanske sejrscifre på efter en nervepirrende gyser med to gange forlænget spilletid.

Kristian Bjørnsen blev den store, norske skurk i to omgange.

Først da han i ordinær tid valgte at aflevere bolden tilbage i banen med få sekunder igen, hvilket fik dommerne til at fløjte for passivt spil, som Spanien udnyttede til at tvinge kampen i forlænget.

Brændte afgørende skud

Og i den fjerde halvlegs forlænget spilletid brændte Bjørnsen også den chance, som Norge SKULLE score på for at holde trit med spanierne.

Kristian Bjørnsen var knust efter dramaet i Gdansk. Fløjspilleren scorede ellers på sine ni første skud, men det 10. blev fatalt. Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Derfor var det også en sønderknust fløjspiller efter opgøret.

- Det er jo tungt. Ekstremt bittert. Det var ikke sådan, man havde set kampen gå. Uheldigvis er der to situationer, hvor jeg er med til at ødelægge det hele. Der er ingen tvivl om, at jeg skulle have gjort noget andet i de situationer. Jeg skulle selvfølgelig være gået på mål i ordinær tid, lød det fra Kristian Bjørnsen på grådens rand til norsk TV2.

Det norske team får nu en opgave med at samle Bjørnsen og resten af spillerne op til de afsluttende placeringskampe, og her kommer landsholdets psykolog Erik Hofseth til at spille en markant rolle.

Landstræner Jonas Wille og holdpsykolog Erik Hofseth får deres at se til torsdag. Foto: Stian Lysberg/Ritzau Scanpix

Må give ham støtte

Det fortæller den norske landstræner, Jonas Wille.

- Vi må tage en snak med Bjørnsen og høre, hvad han har brug for. Vi må tage det derfra og koble de tiltag ind, som måtte være nødvendige. Der er ingen facitliste efter sådan en kamp. Vi må begynde med at tage en snak med Bjørnsen. Vi skal alle give ham en masse støtte, siger Jonas Wille til vg.no.

Mens Danmark fredag møder Spanien i VM-semifinalen, spiller Norge for femtepladsen og en bedre seedning til OL-kvalifikationen i Paris næste år.