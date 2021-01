Pyramidalsk: - Jeg har sgu aldrig prøvet noget lignende

Forrygende drama: Kaptajn Landin redede Danmark, da båden begyndte at tage vand ind

Tak Landin!

Det mener både Mikkel Hansen og Nikolaj Øris. Vi er ret mange andre, der råber med i hyldesten af den danske kaptajn og redningsmand, der var out- STANDING i den afgørende straffekastduel mod de egyptiske værter.

Han plukkede to straffekast og reddede Danmark i VM-semifinalerne.

Vikingerne besejrede Faraoerne, som de kalder sig. Men det skete først efter et drama uden sidestykke, hvor Danmark var i knibe i ordinær kamp – men Magnus Landin reddede sivbåden i land med scoringen til 28-28.

Så havde vi matchbold i første forlængelse, men Mikkel Hansen traf en af sine dårligere beslutninger i karrieren, da han efter nølkendelse imod sig dumpede bolden mod mål. Rødt kort, straffekast og udligning til 34-34.

Så dummede Faraoerne sig i næste omkamp. Rødt kort og straffe, som lille-Landin plaffede yderligt ind via stangen. 35-35, og så var der dømt åben skudveksling på hovedgaden, mand mod målmand.

- Jeg har sgu aldrig prøvet noget lignende. Det var en rutsjebanetur af de helt store, siger en ret glad Niklas Landin efter kampen.

Nikolaj Øris brændte Danmarks fjerde straffekast.

- Det var selvfølgelig ekstremt bittert at brænde, men så er det godt, man har nogle seje holdkammerater, der kan omsætte skud til mål. Jeg var glad for Niklas til sidst – men der er mange, jeg er glad for i dag, siger en grinende Nikolaj Øris.

Mikkel Hansen og Niklas Landin i diskussion med dommerne. Foto: Mohamed Abd El Ghany /EPA/Ritzau Scanpix

Niklas Landin har fået pulsen ned. Lidt.

- Vi laver for mange dumme fejl, og vi skal hjem og overveje, om vi ikke skal få dem renset ud. Vi har jo flere muligheder for at lukke kampen, men heldigvis dummer Egypten sig så også, så bolden vender md 20 sekunder igen af den anden forlængelse – og så er det os, der får straffe.

Mikkel begik vel en af karrierens største dumheder?

- Det er også svært lige at se, hvor mange sekunder de er tilbage på uret, men jeg tror nok, han næste gang bare lægger bolden, vurderer Niklas Landin.

Mikkel må have være temmelig lettet?

- Helt sikkert. Man føler sig jo lidt magtesløs, når man sidder derude og kan se resten af holdet kæmpe inde på banen.

Du napper to straffekast til sidst. Held eller grundige studier?

- Ja, det er vel lidt af det hele. Man skal også være heldig, og så traf jeg nogle beslutninger, som heldigvis gik vores vej både i forlænget spilletid og i straffekonkurrencen.

Hvad gør du?

- Jeg kender nogle af deres favoritter. Spørgsmålet er så, om de går på favoritten eller forsøger at snyde mig. Jeg valgte at gå på hans mest sikre skud ved den første, som havde lagt den derovre én gang tidligere. Den beslutning er jeg selvfølgelig lykkelig for.

Og den anden?

- Der chancer jeg. Jeg vælger at hoppe, og det gør jeg jo ikke så tit. Det overraskede ham vel en lille smule.

Hvordan reagerer du, da det er slut?

- Enorm lettelse. Vi var rigtig langt ude, og nu står vi i den semifinale, som jeg selvfølgelig havde regnet med og håbet på. Nu kan vi vinkle den her af, og så har vi sikkert noget, vi har lært. Vi skal have rettet en lang række dårlige beslutninger, vi træffer undervejs. Det handler om spilåbninger og hvordan, vi møder op til kampen.

Havde i ikke fokus ?

- Jo, og vi vidste jo godt, de ville komme med en fysik af den anden verden og hele tiden komme på kant. Spørgsmålet er, om man er klar til at stå mod den fysik. Det ved jeg ikke helt, om vi 100 procent var.

Falder der en sejrsøl af oven på dette drama?

- Vi skal ikke fejre det mere end efter de andre kampe. Men heldigvis kommer vi for en gangs skyld tidligt hjem og skal ikke i seng lige med det samme, som vi plejer. Det er dejligt!

