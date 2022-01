Pytlick afviser: En dårlig idé

Ekstra Bladets ekspert under EM-slutrunden afviser svensk idé om at aflyse

I weekenden kom Magnus Grahn, tidligere toptræner i svensk håndbold, med den idé, at man simpelthen rykker hele EM-slutrunden i herrehåndbold op med rode og venter et lille halvt års tid med at afvikle den.

Så vi forhåbentlig kommer igennem coronapandemien til bedre tider, hvor holdene ikke vil være så prægede at smitte og positive tests, som tilfældet er i øjeblikket. Det kan du læse mere om her

Det giver tidligere OL-guldvinder og mangeårig landstræner Jan Pytlick, der er Ekstra Bladets ekspert under slutrunden, ikke meget for.

Hør hans argumenter i tv-klippet over artiklen.

Pytlick ved om nogen, hvordan det er at stå på tærsklen til en slutrunden og giver herunder sit bud på, hvad der sker for Nikolaj Jacobsen dagen før dagen.

