Pytlick: Derfor fungerede Mikkel ikke

Den tidligere OL-guldvinder håber, at Danmark fremover gør mere for Mikkel Hansen

Det var ikke Mikkel Hansens bedste kamp i rødt og hvidt, da Danmark mødte Island torsdag aften.

Han kom sjældent til afslutninger og virkede ofte lammet og inaktiv fra sin position på venstre back. At han tilmed brændte hele tre straffekast undervejs gjorde ikke helhedsindtrykket bedre.

Men Ekstra Bladets EM-ekspert, Jan Pytlick, der havde de samme betragtninger, er ikke parat til at male fanden på væggen.

For spørgsmålet er, om Mikkel Hansen i virkeligheden endte som et offer på taktikkens alter.

- Vi så det, da han scorede fra stående (i begyndelsen af kampen, red.). Her var der et op-pres fra Gidsel, der fik bundet deres venstre treer. Det gav rum til Mikkel, og den måde at spille på er bedst for Mikkel, fortæller Pytlick.

- Det krydsspil og opspil, der kan bringe ham i fart, var der slet ikke i kampen. Man kan så sige, at det er historien om hønen eller ægget. For med det kantspil, Danmark havde, burde der opstå rum. Men Mikkel manglede fart, siger han.

- Der er to ting i det. Mikkel skal selvfølgelig gribe muligheden, men der ligger også et stykke arbejde i at sætte ham op, siger Jan Pytlick, der understreger, at han af gode grunde ikke kender Nikolaj Jacobsens taktiske oplæg.

- Men man er nødt til at finde ud af, hvordan vi gør Mikkel endnu bedre. Er det ham selv, eller skal han sættes mere op.

Jan Pytlick giver dig her de fem EM-stjerner, du skal holde øje med til EM. Selvom landsholdet ifølge Jan Pytlick bør lede efter måder at gøre Mikkel Hansen endnu bedre, så har Ekstra Bladets håndboldekspert ham stadig blandt de fem største stjerner ved slutrunden.

Pytlick tror på, at Rasmus Lauge kan være udfordret af nogle af de samme ting som Mikkel Hansen. For mens Mathias Gidsel mosede på og til tider var en enmandshær i offensiven, havde Veszprem-stjernen det svært i den danske bagkæde.

- Jeg kunne godt tænke mig at se Rasmus Lauge brage igennem i en kamp med seks-syv aktioner, hvor man sidder og tænker ’Wouw!', siger Pytlick.

- Torsdag ville Danmark gerne spille hurtigt, og dér er Lauge mere vant til duelspil. Så han har skullet omstille sig til det, der passer bedre til Gidsel.

Forstår frustrationerne

Til gengæld kunne han levende sætte sig ind i de frustrationer, såvel landstræner som spillere må have stået med undervejs i affæren, som Danmark af flere grunde skulle vinde.

For modstanderen var på papiret dårligere, og med de mange afbud som følge af coronakarantæne lignede det nærmest en walkover.

- Men det var et virkelig stærkt islandsk hold, og som spiller at opleve, at man ikke bare kan køre over dem... Det er kraftedeme svært at spille de kampe, og det var tydeligt at mærke frustrationen efter kampen. For alle i Danmarks trup vidste fra begyndelsen, at der skulle spilles virkelig godt for at vinde.

- Men så faldt den ene islænding efter den anden fra, og man måtte omstille sig. Derfor forsvandt noget af tændingen og paratheden måske også.

- De vidste stadig, at de skulle vinde, men nu oplevede de så også, at det blev en svær kamp. Og måske blev Mikkel også fanget i det der. Han virkede en smule ufokuseret, da han skulle tage straffe. Det ligner ham ikke, siger Jan Pytlick, der selv har stået i lignende situationer i karrieren.

- Så forsvinder den positive energi, når tingene ikke fungerer. Det var så tydeligt efter kampen. Danmark havde ikke en egentlig frygt for at tabe, men mentalt var den der: Hvad nu hvis…

Det skal italesættes

Jan Pytlick har tænkt over det flere gange allerede under EM, hvor Danmark har været favorit til hver kamp.

- Da vi møder Montenegro, er vi tårnhøje favoritter. Den kamp SKAL vi vinde. Og det pres…jeg har tænkt meget over det. For ligegyldigt hvor gode spillere du har med at gøre, så vil man være påvirket af det.

- Og det forventningspres kan blive for stort. Det er egentlig ret vildt at tale om. Men det er menneskelige mekanismer, man ikke kan komme udenom, siger han og kalder af samme grund den forestående kamp lørdag mod Kroatien for giftig.

- De kan jo bare spille derudaf. De mangler nogle spillere, og Danmark er tårnhøj favorit.

Men burde det være noget, Nikolaj Jacobsen italesætter, nu han har med så rutineret en trup at gøre?

- Ja, det bør han. Og det gør han. Det er noget, man taler om. Alle taler om, at Danmark er de bedste. For Danmark er bedre end Island. Når vi rammer topniveauet. Men svinger vi for meget, og folk ikke byder ind, så bliver det svært.

'Bare vent til vi møder Frankrig'

- Alle hold gør det; taler forventningspres. Selv de bedste spillere bliver ramt af det.

Når alt det så er sagt, lægger han ikke skjul på, at han fortsat har Danmark som favorit til at vinde det hele.

- Jeg har selv malet Danmark helt vildt op, og det holder jeg fast i. Bare vent til vi møder Frankrig. Det vil være et andet dansk hold med en anden parathed. Og så har vi nu mødt det bedste hold i verden, når det kommer til hurtige fødder i offensiven.

- Et hold som Frankrig skyder mere fra distancen, og det passer bedre til vores forsvar.

- Mod Island så vi et dansk forsvar, der stod langt fra hinanden og måtte langt frem, hvilket gav udfordringer, siger han.