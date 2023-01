Pytlick: Det skal rettes hurtigst muligt

Simon Pytlick blev enig med sig selv om, at Danmark bør være tilfreds med uafgjort efter 60 vilde minutter mod Kroatien

De kan komme med deres store kroppe og vilde tacklinger, men end ikke jernnæven himself Josip Tito ville have kunnet stoppe Simon Pytlick torsdag aften.

Thuringen blæste igennem alt og alle, bankede mål ind næsten efter behag og var en markant årsag til, at Danmark forlod de 60 højintense minutter mod Kroatien med et point.

Ni træffere og en understregning af, at han tilhører den absolutte elite.

Men selvom værelseskammeraten her under VM, Emil Jakobsen få sekunder før tid smed bolden væk og dermed muligheden for sejr, var Pytlick egentlig ret godt tilfreds.

- Det er lidt en blandet følelse. Jeg er glad for uafgjort, men vi ville jo gerne have vundet. Jeg tror, vi skal være tilfredse, sagde han med henvisning til, at Danmark trods alt halsede efter i store dele af kampen.

Foto: Lars Poulsen

Han var imponeret over kroaternes aggressive tilgang til kampen.

- De var gode til at sidde oppe i hovederne på os. Og det var en sjov kamp at spille. Det er fedt med det der krigeriske, de kom med. Det var en fed kamp at spille, sagde han til Ekstra Bladet.

'Dét reddede os'

- Vi var forberedt på det, men én af dem var lige voldsomme nok. Den på Gidsel, sagde Pytlick om Duvnjaks grove tackling på Mathias Gidsel.

- De ville psyke os, og det lykkedes de ok med. Men jeg kan godt lide, når der er noget, der tirrer én. Og det gjorde de. De sad helt oppe i hovederne på os, sagde Pytlick.

Han kunne have nævnt sig selv - eller Mikkel Hansens kølighed på straffekastene (seks scoringer på seks forsøg) som væsentlige årsager til, at Danmark trods alt fik point ud af anstrengelserne.

Men det var en helt tredje ting, han fremhævede.

- Det er vores syv mod seks-spil, der redder os. Jeg tror, vi alle er enige om, at det er det, der redder os i dag, sagde han med henvisning til trænerduoen Jacobsen og Kronborgs ekstra markspiller i stedet for Niklas Landin i målet, når Danmark var i angreb.

- Er det sådan en kamp, du skal hjem og se igen på tv?

- Det ved jeg egentlig ikke. Men vi skal hjem og se på fejlene, vi begik. Og de skal rettes hurtigst muligt, kom det uden tøven.

- Hvad sagde Nikolaj til jer i omklædningsrummet?

- Han var fint tilfreds med uafgjort. Det er jeg sådan set også. To havde været bedre, men vi kunne også have stået her med nul, kom det.