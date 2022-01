Pytlick: - Det var ikke godt nok

Det fungerede ikke, det danske spil.

Noget skulle gøres i 2. halvleg af EM-premieren torsdag aften i Debrecen.

Så derfor knaldede landstræner Nikolaj Jacobsen det grønne kort i dommerbordet og gjorde brug af sin timeout.

Han var ikke stiktosset, som andre toptrænere tidligere har været i samme situation. Men det var tydeligt, at Jacobsen havde brug for at ruske sine spillere og minde dem om, at der altså står vigtige ting på spil.

- Vi gør tingene rigtig svært for os selv ved ikke bare at vælge de nemme løsninger, sagde han. – Der er slet ikke ild i øjnene.

- Vi har kraftedeme tabt 2. halvleg med to mål efter 17 minutter, fordi vi ikke kommer med den rigtige indstilling.

Nikolaj Jacobsen var bestemt ikke tilfreds i 2. halvleg mod Montenegro. Foto: Lars Poulsen

Det virkede. Danmark fik hevet sig selv op og vandt komfortabelt kampen med ni mål.

Dagen derpå er Ekstra Bladets EM-ekspert, Jan Pytlick, meget enig i håndteringen.

- Det var meget berettiget, at han hævede stemmen. For det var ikke godt nok, hvad Danmark præsterede i den periode, siger han.

Jan Pytlick agerer Ekstra Bladets ekspert under EM-slutrunden. Foto: Jonathan Damslund

Den tidligere europamester med det danske damelandshold noterer sig de vanskeligheder, der var især i forsvaret.

- Der var bekymringer. Især i midterforsvaret, hvor de havde svært ved at holde mand-mand-spillet. Og det betyder meget, at de to treere kan det. Der var vi udfordret, siger han.

Du kan se alle Jan Pytlicks betragtninger af det danske hold i åbningskampen i tv-klippet over artiklen – og herunder.

Jan Pytlick så bekymrende tegn i kampen mod Montenegro

